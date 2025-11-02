Théâtre Riad Sultan à Tanger : Programmation captivante pour le mois de novembre

Le Théâtre Riad Sultan poursuit son engagement en faveur de la création et du dialogue interculturel en proposant, tout au long du mois de novembre, un programme riche et éclectique.



Musique, théâtre, danse, photographie, rencontres intellectuelles et résidences artistiques s’y mêlent pour offrir au public une expérience unique, à l’image de la vitalité culturelle tangéroise, indique un communiqué de l'institution.



Fidèle à sa vocation, le Théâtre Riad Sultan conçoit l’art comme un levier de développement et un espace de rencontre entre mémoire et création, entre tradition et modernité.

Le programme s’ouvrira le 1er novembre à 19h avec le spectacle “Músicas Semilla” du groupe espagnol Evoéh Q-Art, offrant un voyage musical conjuguant racines méditerranéennes, jazz et flamenco.



Le public sera invité, le 7 novembre, à vibrer au rythme du reggae avec Mo Ali & The Roots Experience, rendant hommage à Bob Marley et à l’esprit universel de sa musique.

Le 12 novembre, en partenariat avec l’Institut français du Maroc, le chorégraphe Fouad Boussouf présentera “Up°”, un spectacle de danse contemporaine où violon et football se rencontrent comme métaphores de liberté et de mémoire.



La 13ᵉ édition des Nuits photographiques, organisée par l’Association atelier d’art photographique, prendra le relais, le 14 novembre, rassemblant des photographes venus de divers horizons autour du regard et de la lumière.



En collaboration avec l’Institut français, le théâtre accueillera, le 15 novembre, “La Marge”, une création théâtrale et musicale signée Pierro Corbell et la Compagnie A, mêlant musique électronique en direct, vidéo et performance scénique dans une réflexion poétique sur la liberté et la création hors des cadres.



La programmation mettra également l’Afrique et la mémoire à l’honneur. Le 20 novembre, le public découvrira “Perle des Lagunes”, un projet musical venu de Côte d’Ivoire réunissant Ruth Taffi, Reine A’Bla et Jahile Bonny. Trois voix féminines puissantes pour une célébration du patrimoine africain et de la modernité urbaine. Ce concert s’inscrit dans le cadre du programme “Hors les murs” du Festival Visa For Music.



Le 22 novembre, la réflexion prendra le relais avec une rencontre intitulée “L’intellectuel et sa mémoire”, animée par Jacques Vignet-Zunz, ethnographe et anthropologue, et Mostapha Aklay Nasser, chercheur. Ensemble, ils exploreront le rôle de la pensée dans la préservation de la mémoire collective.



Le théâtre vibrera, le 27 novembre, au rythme de “Hadra Rave”, une fusion inédite entre musique électronique et spiritualité soufie, portée par la DJ autrichienne Seba Kayan et le musicien syrien Orwa Saleh, également dans le cadre du programme du Festival Visa For Music.



Le mois se clôturera, le 29 novembre, sur une rencontre littéraire consacrée à la sortie du livre “Roya et Pensée” de l’artiste Abderrafie Guedddali, en présence de Chokri Bentaouit, Aziz Cherkaoui et Ahmed Fassi. Un hommage vibrant à la pensée artistique marocaine et à la liberté créative.



Le Théâtre Riad Sultan poursuit, par ailleurs, ses résidences et ateliers de formation. Du 3 au 24 novembre, le metteur en scène belgo-marocain Illias Mettoui sera en résidence d’écriture et de recherche pour développer son nouveau projet “L’Extase”, renforçant le dialogue entre scènes marocaines et belges.



Les ateliers réguliers de théâtre pour adultes, de danse contemporaine, ainsi que de théâtre et cirque pour enfants se poursuivent, encadrés par des professionnels.



A travers ce programme foisonnant, le Théâtre Riad Sultan réaffirme son rôle de phare culturel à Tanger, offrant au public un espace où la création dialogue avec la mémoire et où chaque spectacle, rencontre ou atelier devient une invitation à explorer et célébrer la richesse de l’art sous toutes ses formes.