La plasticienne Hayat Saidi primée à la Biennale "Michelangelo Buonarroti"

L'artiste-peintre marocaine Hayat Saidi a reçu un prix de reconnaissance à la Biennale universelle des arts visuels "Michelangelo Buonarroti", lors d'une cérémonie organisée récemment à Lecce en Italie.



Cette distinction a été attribuée en hommage à la "force expressive" de l’œuvre de la plasticienne marocaine ainsi qu’à son engagement et sa contribution au rayonnement de l’art contemporain du Royaume à l’international, selon l’Académie internationale italienne de l’art, initiatrice de l’évènement.



La cérémonie, qui vise à récompenser des figures majeures de la création artistique mondiale, a été marquée par la présence d'un parterre de personnalités du monde des arts, des sciences, de la culture et des médias.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Saidi s'est déclarée "honorée et profondément heureuse d'avoir représenté mon pays, le Maroc, à l’occasion de la célébration du 550e anniversaire de la naissance de Michel-Ange, génie emblématique de la Renaissance italienne".



Cet événement international, réunissant des artistes venus des quatre coins du monde, a été l’occasion de mettre en avant la femme artiste marocaine et de porter haut la voix de la création féminine du Royaume sur la scène artistique internationale, a-t-elle dit.



Les œuvres de la plasticienne marocaine, qui explorent la lumière, la condition féminine, la nature et la spiritualité, ont été publiées dans l’ouvrage "Anthologie d'artistes contemporains : Les grands maîtres de la lumière", édité par Editoriale Giorgio Mondadori et distribué dans les librairies et les musées italiens.



L'édition 2025 de la Biennale universelle des arts visuels "Michelangelo Buonarroti" célèbre l’anniversaire du sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste florentin de la Haute Renaissance, Michel-Ange autour du thème "Créativité et création entre extase et tourment : Le feu de l’âme".