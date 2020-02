The Weekend : Je travaille pour oublier la solitude

The Weekend, dont le vrai nom est Abel Tesfaye, a révélé qu’il passe la plupart de ses journées “seul” et aime se concentrer sur sa musique afin d’oublier sa solitude.

Le chanteur de 30 ans a partagé avec CR MEN: “Je passe la majorité de mes journées seul maintenant. Je n’aime pas trop quitter ma maison. C’est un cadeau et une malédiction mais ça m’aide à me concentrer entièrement sur mon travail. J’aime être obsédé par mon travail, je crois. Je suis accro. Même quand je ne travaille pas, je trouve toujours le moyen de travailler. Ça me fait oublier la solitude.”

Par ailleurs, la star a récemment annoncé la sortie de son nouvel album ‘After Hours’. Le chanteur canadien a partagé la bonne nouvelle sur Instagram avec une vidéo dans laquelle on peut le voir conduire sous un tunnel alors que le titre apparaît à l’écran.

Cet album, disponible dès le 20 mars, sera le premier disque studio de la star depuis ‘Starboy’ en 2016 et donne suite au EP sorti en 2018 ‘My Dear Melancholy’.

Ce disque succèdera à une série de singles dévoilés ces derniers mois, dont ‘Lost in the Fire’, ‘Power is Power’ en duo avec SZA, et Travis Scott pour ‘For the Throne’ (qui figurait sur la bande son de la dernière saison de ‘Game of Thrones’). Cet album inclura sans doute ‘Heartless’ ainsi que le hit ‘Blinding Lights’.