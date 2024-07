Tétouan: Lancement des travaux de construction de la nouvelle usine de JTI

La société JTI (Japan Tobacco International) a lancé, vendredi, les travaux de construction de sa nouvelle usine de production à Tétouan Park, au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med.



Ce projet, d’un investissement de 931,2 millions de dirhams (environ 92 millions de dollars), marque une étape significative dans le développement de JTI au Maroc et en Afrique.

Le choix du Maroc pour cette nouvelle implantation reflète sa position stratégique en tant que hub régional, ses infrastructures de classe mondiale et son engagement en matière de développement durable, notamment dans les énergies renouvelables, rapporte la MAP.



"Cette nouvelle usine témoigne de notre engagement envers le développement économique et social du Maroc", a affirmé, à cette occasion, le directeur général de JTI Northern & Western Africa, José Luis Amador, notant que "l’accompagnement des autorités marocaines, qu’elles soient centrales ou régionales, a été exemplaire et à la hauteur de la réputation du Maroc en termes de climat des affaires".



M. Amador a relevé que "cette cérémonie de lancement des travaux est un moment historique, marquant le début d’une nouvelle ère pour JTI en Afrique du Nord et de l’Ouest".

"Nous sommes ravis de lancer cette Green Factory au Maroc, qui reflète notre vision d’intégrer des pratiques durables dans l’ensemble de nos opérations et de contribuer positivement aux communautés locales", a assuré, de son côté, le directeur de l’usine, Robert Nunesky.



Pour sa part, le directeur général du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), Jalal Benhayoun, a indiqué que cette usine de production de nouvelle génération, réalisée par la société JTI, contribuera à renforcer le tissu industriel de la province de Tétouan.



M. Benhayoun a souligné, dans ce sens, que le choix d'implanter ce projet à Tétouan témoigne de la confiance vis-à-vis des avantages compétitifs et de l'offre territoriale exceptionnelle de la région en dehors de Tanger, notamment dans cette zone d'activités répondant aux standards internationaux les plus élevés.



Il a, à cet égard, estimé que la réalisation de cet investissement majeur inaugure une nouvelle ère et signale le retour en force de l’investissement industriel avancé dans la province de Tétouan, une région riche en atouts et en opportunités, qui offre un climat d’affaires extrêmement favorable.



Ce projet, approuvé par la Commission nationale des investissements en janvier 2024, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement de 2023, et de la politique de substitution des importations par le "Made in Morocco" initiée en 2020, des initiatives qui ont contribué à la création d'un environnement propice à l'investissement étranger et au développement industriel, indique un communiqué de la société.



Cette nouvelle usine, dont la construction débutera en août 2024, sera équipée des technologies les plus avancées pour devenir une Green Factory modèle.

À pleine capacité, cette installation, qui sera construite sur un terrain de 4,7 hectares, créera 170 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects, sur site et hors site dans la région.



Il est à noter que JTI, membre de JT Group of Companies, est une société internationale de tabac, qui commercialise ses marques dans plus de 130 marchés. La société a choisi le Maroc comme hub pour son cluster Afrique du Nord depuis 2011 et l’a étendu à l’Afrique de l'Ouest depuis 2022.