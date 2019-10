Tests togolais et guinéen pour l’EN des locaux

La sélection nationale des joueurs locaux disputera en novembre prochain deux matches amicaux face au Togo et à la Guinée, dans le cadre de sa préparation à la phase finale du CHAN-2020 qui sera organisé au Cameroun, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Les Lions de l'Atlas se rendront chez les Eperviers du Togo le 15 novembre avant de recevoir à domicile le Sily National guinéen quatre jours plus tard, soit le 19 du même mois, précise la FRMF sur son site Internet.

Les hommes de Houssine Ammouta ont validé leur ticket pour les phases finales du CHAN-2020 à l'issue de leur large victoire sur la sélection algérienne (3-0), samedi dernier à Berkane, en match retour du dernier tour des qualifications (0-0 à l'aller).

Il convient de rappeler que lors de ces deux dates FIFA, l’équipe nationale première devra entamer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations dont les phases finales sont prévues en 2021 au Cameroun. Le 15 novembre et pour le compte de la première journée du groupe E, la sélection marocaine affrontera au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat son homologue mauritanienne, alors que le 19 dudit mois, elle croisera le fer en déplacement avec l’équipe nationale du Burundi.

Quant au match de la troisième journée qui coïncidera avec la fin de la phase aller, il aura lieu à domicile face à la Centrafrique, lors de la semaine du 31 août au 8 septembre 2020.