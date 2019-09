Tests libyen et gabonais pour le Onze national

La sélection nationale de football affrontera ses homologues libyenne et gabonaise, en matchs amicaux, les 11 et 15 octobre, a annoncé, mercredi, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodzic aux qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun.

Lors de son dernier match amical, disputé le 10 septembre au Grand stade de Marrakech, la sélection marocaine avait pris le meilleur sur son homologue du Niger sur le score de 1-0.

Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.

Il convient de signaler que la sélection nationale de football a gagné deux places au dernier classement FIFA publié, jeudi, pointant désormais à la 39è position mondiale.

Avec un total de 1463 points (+2), le Maroc occupe la 5è place au niveau continental, derrière le Sénégal 1546 pts (+4), la Tunisie 1493 pts (+3), le Nigeria 1482 pts (+1) et l'Algérie, championne d’Afrique, 1466 pts (+3).

Au sommet de la hiérarchie, la Belgique 1752 pts s'installe toujours en tête, mais avec un écart de plus en plus réduit avec la France 1725 pts, qui pointe à la deuxième position, alors que le Brésil (1719 pts) s’est vu rétrogradé la troisième place.

Par ailleurs, les joueurs Ayoub El Kaabi et Mahmoud Benhalib manqueront le match aller du dernier tour des éliminatoires de la 5è édition du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2020) que le Onze national disputera, samedi su stade Mustapha Tchaker à Blida, face à l'Algérie.

Blessés, les deux attaquants ne feront pas le déplacement en Algérie pour affronter la sélection locale, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

L'entraîneur de l'équipe nationale, Houcine Ammouta, a décidé de ne pas remplacer ces deux joueurs, sachant que la sélection est déjà partie vers l'Algérie.