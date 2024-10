Test saoudien pour l’EN U17

La sélection nationale des moins de 17 ans disputera deux matchs amicaux face à son homologue saoudienne, les 10 et 14 octobre au complexe Mohammed VI de Football à Maâmora (près de Salé).

Cette double confrontation amicale (19h00) sert de préparation au prochain tournoi de l’UNAF prévu en novembre prochain et qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués par l'entraineur national Nabil Baha :



Ilyas El Hidaoui, Soufiane El Idrissi, Chouaib Bellaarouch et Adam Jout (Académie Mohammed VI), Hamza Bouhaddi (FUS Rabat) et Ahmed Mouhoub (FUS Rabat), Driss Ait Cheikh (Centre Chippo), Ahmed Amine Kharroubi et Bilal Soukrat (Renaissance Sportive de Berkane), Ilyas El Arbaoui (Athletic Club Bilbao/Espagne), Adam Baabit (Villarreal CF/Espagne), Ismail El Aoud (Valencia CF/Espagne), Ali El Failali (Malaga CF/Espagne), Mohamed El Harrar (Deportivo Alaves/Espagne), Sufyan Ainani (Le Havre AC/France), Aymen Assab (Paris Saint-Germain/France), Yassine Badaoui (FC Rouen/France), Zakari El Khalfioui (AC Ajaccio/France), Ilies Belmokhtar (AS Monaco/France), Wassim Dardake (Toulouse FC/France), Adam Khanouri (LOSC Lille/France), Moncef Zekri (KV Mechelen/Belgique), Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Nassim El Massoudi (Bayer 04 Leverkusen/Allemagne) et Yousef Bellahsen (Borussia Monchengladbach/Allemagne).