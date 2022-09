Terrain de haine sur champ de patates

Algérie vs Maroc. C’est de foot qu’il s’agissait en principe du moins. Cela concernait les moins de 17 ans. Il s’agissait en principe, là aussi, de former des jeunes et de, comme qui dirait, préparer l’avenir.



On s’attendait le plus normalement du monde à ce qu’il y ait à l’issue de la finale un vainqueur et un vaincu. Et dans le cas en espèce, il était question de féliciter le Onze algérien et de souhaiter meilleure chance à celui marocain qui a assurément gagné en expérience pour avoir eu à évoluer dans un environnement particulièrement hostile et sur un champ de patates où un simple contrôle de balle, le moindre dribble ou la plus petite passe relèvent de l’exploit.



Mais la bêtise (in) humaine en a voulu autrement. A peine la partie de foot était elle terminée qu’un autre « spectacle » bête et stupide a pris le relais. Dégoûtant, indigne, honteux, sauvage. Les jeunes joueurs marocains sont pris à partie par les non moins jeunes algériens pour que s’en mêle tout aussitôt une horde déchaînée qui envahit allègrement le champ de jeu devenu champ non pas de bataille mais d’agression immonde. Les coups pleuvent sans retenue sur des victimes dont le seul tort est d’avoir admirablement tenu tête à leurs adversaires du jour à moins que ce ne soit le fait d’être marocains et légitimement fiers de l’être.



Former c’est avant tout éduquer. Mais voilà où l’on en est. Avoir cherché à remplir à tout prix le stade à coups d’une propagande insensée faisant d’une simple rencontre sportive une question de vie ou de mort … Et le résultat est là. Déconcertant. Sordide.



Qu’en pense maintenant l’Union arabe de football sous l’égide de laquelle était organisé ce «championnat» visant a priori à consolider les rapports fraternels entre Arabes ? Mon œil ! Les fauteurs de troubles, les dirigeants commanditaires doivent s’estimer heureux, puisque la puissante et impitoyable FIFA ne se trouve pas concernée par une si petite manifestation.



Quid des épreuves à venir auxquelles prétend l’Algérie ? De ce CHAN attendu pour janvier-février prochains. On serait mieux inspiré si l’on s’avisait de ne pas jeter nos moins de 23 ans à la gueule du loup comme cela a été le cas pour les moins de 17 ans. Et dire que l’on s’estime pour l’organisation d’un Sommet arabe ! Avec quelles garanties ? Quelle sécurité ? Et pour quoi faire après tout ?



Les dirigeants du pays voisin n’ont-ils pas assez de jugeote pour comprendre qu’en s’obstinant à semer la haine, ils s’exposent tôt ou tard à l’effet boomerang ?



Le peuple algérien, les jeunes en tête, a démontré toute sa sagesse et sa civilité pendant le Hirak. Mais en sera-t-il de même pour ces jeunots que l’on baigne à volonté dans des tonneaux de haine ?



Ils risquent fort bien de se retourner vers ceux-là mêmes qui n’ont eu de cesse de les bercer par le spectre d’un ennemi imaginaire.



Faut-il cependant s’abaisser jusqu’à riposter à une bêtise par une autre ? Sûrement pas surtout quand on est un pays imbu de valeurs, legs de nombreux siècles et dynasties.



Applaudissons plutôt et à tout rompre ces joueurs algériens qui ont choisi de faire valoir leur talent dans un championnat marocain en vogue, sur des pelouses dignes et dans un pays sûr leur assurant paix et tranquillité.



Par Mohamed Benarbia