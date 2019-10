Terim défend Belhanda

L'entraîneur du Galatasaray Istanbul, Fatih Terim, a pris la défense mardi de son joueur Younès Belhanda, copieusement sifflé par le public turc lors de son remplacement pendant le match contre le Real Madrid en Ligue des champions.

La scène est à peine croyable: lors de son remplacement à la 67e minute, Belhanda a été bruyamment hué par des milliers de supporters de Galatasaray, qu'il a en retour visiblement insultés avant de filer rageusement aux vestiaires.

Cette situation illustre le désamour qui règne entre l'international marocain arrivé à Istanbul en 2017 et son public, qui lui reproche un manque d'engagement et de mauvaises performances.

"Ceux qui font ce genre de choses ne sont pas des supporters, ce sont des spectateurs", a déclaré Terim en conférence de presse après la rencontre remportée 1-0 par le Real Madrid.

"Pour l'amour de Dieu: on joue contre le Real Madrid. Ces huées, ces quolibets, ces sifflements : ce n'est pas une chose à laquelle je suis habitué", a ajouté l'autoritaire technicien turc.

Sorti quelques minutes après Belhanda, l'international ivoirien Jean Michaël Seri a lui aussi été sifflé par une partie du bouillant public turc, mais acclamé par une autre partie.

Après sa défaite contre la "Maison Blanche", Galatasaray se retrouve dernier du groupe A en Ligue des champions, avec un seul point.