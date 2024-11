Tenue de la 5ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a coprésidé avec le Général de Division El Mokhtar Bolle Chaabane, Chef d’Etat-Major des Armées de la République Islamique de Mauritanie, mardi à Rabat, la 5ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne.



Cette réunion, qui témoigne de la solidité des liens de coopération militaire entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées mauritaniennes, est une occasion pour les deux parties de dresser le bilan de l’année 2024 et d’arrêter les activités à inscrire dans le programme de coopération de l’année 2025, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.



A cette occasion, les deux responsables militaires se sont félicités de l’excellence de la coopération maroco-mauritanienne et de son bilan positif dans différents domaines, notamment la sécurité et la défense, la formation ainsi que l’échange d’expériences et d’expertise.



Ils ont également souligné la nécessité de consolider davantage la coopération entre les deux Forces Armées en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration et les actions transfrontalières illicites, contribuant ainsi à la stabilité dans la région afin de pouvoir relever les défis communs.



Le même jour, et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a reçu au siège de cette Administration à Rabat, le Général de Division El Mokhtar Bolle Chaabane, Chef d’Etat-Major des Armées de la République Islamique de Mauritanie, ajoute le communiqué.



Au cours de cet entretien, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, tout en réaffirmant leur ambition et leur volonté communes de consolider ces liens exemplaires dans l’avenir.



La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, initiée depuis 1971, a été couronnée, en juillet 2006, par la signature à Rabat d’un mémorandum d’entente portant sur la création de la Commission militaire mixte pour la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense.