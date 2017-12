Tenue aujourd’hui à Rabat du Sommet des présidents des Parlements arabes

Le Parlement abrite, ce jeudi, le Sommet des présidents des conseils parlementaires arabes, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (UIPA).

Au menu de cette réunion figure la discussion des derniers développements du conflit israélo-palestinien notamment la décision de l'administration américaine de transférer son ambassade à Al-Qods Al-Charif et la position à prendre face aux défis auxquels est confrontée la cause palestinienne dans cette conjoncture difficile.

L'Union interparlementaire arabe (UIPA) est une organisation parlementaire composée de 22 groupes parlementaires représentant les Parlements des pays arabes.

Fondée en 1974, cette organisation a pour objectif de promouvoir le dialogue et la concertation entre les conseils parlementaires arabes ainsi qu’une meilleure coordination des efforts arabes dans divers domaines et au niveau international.