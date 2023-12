Tenue à Salé du congrès constitutif de la Fédération arabe de hockey sur glace

La Fédération arabe de hockey sur glace a tenu, samedi à Salé, son congrès constitutif en présence des représentants de 11 pays, dont le Maroc, pays organisateur.

En marge des travaux du congrès, le Koweitien Mechaal Echamri a été désigné secrétaire général de la Fédération.



La constitution de cette fédération vise à diffuser la culture du hockey sur glace dans les pays arabes, à unifier les efforts des différentes fédérations et leur permettre de participer aux championnats du monde, ainsi qu'à les soutenir en matière d’infrastructures nécessaires pour le développement de ce sport.



Ce congrès constitue une suite des travaux de la réunion préparatoire élective organisée au Koweït le 9 mai dernier, qui a été l'occasion de concevoir des visions relatives au développement et à la promotion de cette discipline dans la région arabe, ainsi que l'élection du président et les membres de la fédération.



Ont pris part à ce rendez-vous des représentants de l’Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Sultanat d'Oman, de la Tunisie, de l'Égypte, du Liban, de l'Algérie et du Maroc.



A cette occasion, le président de la Fédération royale marocaine de hockey sur glace, Khalid Mrini a indiqué que la création de la Fédération arabe de hockey sur glace au Maroc constitue un "moment historique" pour ce sport et une "réalisation majeure" tant pour le Royaume que pour l’ensemble de la région arabe.



Dans une déclaration à la MAP, M. Mrini, également vice-président de la Fédération arabe de hockey sur glace-Afrique, a noté que l'accueil par le Royaume de cet événement donne une « image positive» du hockey au Maroc, ainsi que sa position parmi les pays arabes.



Pour sa part, le vice-président de la Fédération arabe de hockey sur glace pour l'Asie, Juma Al Dhaheri a souligné dans une déclaration similaire que lors de ce congrès, les commissions technique, des médias, des enfants, des femmes et du soutien logistique, ont été mises en place dans l’attente de connaître les candidats des pays pour les présider.



Il a ajouté que les pays membres ont élu le secrétaire général et que les exigences de la Ligue arabe ont été prises en compte pour l’adhésion de la Fédération arabe de hockey sur glace.



Ce congrès constitutif a été marqué par l'examen des règlements nécessaires à l'établissement et à l'hébergement du siège de la Fédération, la constitution des commissions juridique et sociale, ainsi que le choix du logo officiel de l’instance fédérale arabe.