Tenue à Rabat de la réunion du comité directeur de la FRMA

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) s'est réuni, mardi à Rabat, en présence des nouveaux cadres de la FRMA, et ce en application du nouveau statut adopté par la Fédération.

Après avoir félicité les cadres nouvellement nommés dans les domaines de l'encadrement, de la préparation des athlètes élite et la gestion des infrastructures, le président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, qui a présidé la réunion, a insisté sur l'importance de conjuguer les efforts pour rehausser le niveau de l'athlétisme national, précise la FRMA dans un communiqué parvenu à la MAP.

A l'issue de cette réunion, le président de la FRMA a tenu une rencontre avec les techniciens de la direction technique nationale pour dresser le bilan "positif" de la saison écoulée dans les différentes compétitions nationales, régionales et mondiales.

Lors de cette rencontre, M. Ahizoune, qui assure également la fonction de vice-président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), a informé les participants de la décision de l'Association des fédérations internationales d'athlétisme de retirer le Maroc de la liste de surveillance antidopage.

A cette occasion le président de la FRMA a invité le staff administratif, médical et technique de la fédération à déployer de grands efforts pour poursuivre le programme qui a permis au Maroc de sortir de cette liste, afin de lutter contre le fléau du dopage, conformément aux Hautes orientations Royales contenues dans la lettre que SM le Roi Mohammed VI a adressée au 27è Congrès de la CAA en octobre dernier, et qui insistent sur la nécessité de poursuivre la lutte antidopage et contre toutes les pratiques contraires aux valeurs d'éthique et du fair-play.