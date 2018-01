Tennis : Grand Tournoi annuel national de Marrakech

Le Grand Tournoi annuel national de Marrakech en tennis aura lieu du 6 au 28 janvier courant au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).

Cette compétition dédiée aux jeunes (garçons et filles) et aux joueurs classés "Grade 1" et "Grade 2" (hommes et dames), verra la participation de quelque 400 tennismen et tenniswomen issus des différents clubs affiliés à la FRMT.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du RTCMA, Abdellatif Kouane, a fait savoir que les matches des jeunes se tiendront entre le 6 et le 21 janvier, avec la participation dans la catégorie simple (individuel) de joueurs âgés de 11 ans (48 participants), 12 ans (72 participants), et 13-14 ans (88 participants).

Et de poursuivre que pour les "doubles", ce sont 64 joueurs qui disputeront les matches de cette compétition, dont 32 joueurs pour la catégorie de 12 ans, et 32 joueurs pour la catégorie des 14 ans.

En ce qui concerne la catégorie simple (filles) dans les classes d’âge de 11, 12 et 14 ans, ce sont 32 joueuses qui participeront pour chaque catégorie, alors que pour ce qui est des "doubles", ce sont 16 équipes qui y participeront, dont 8 pour les âgées de 12 ans et 8 pour les âgées de 14 ans.

Pour ce qui est des joueurs classés "Grade 1" et "Grade 2", les compétitions se dérouleront du 13 au 28 janvier courant, a-t-il ajouté, faisant savoir que pour le "Grade 2", 112 tennismen y prendront part, parmi les classés entre 31 et 750 à l’échelle nationale, outre 48 tenniswomen figurant entre la 16è et la 150è places au classement national.

S’agissant du "Grade 1", 24 joueurs y participeront parmi ceux figurant entre la 1ère et la 30è places au classement national, dont 8 qualifiés aux matches du quart de finale de la catégorie "Grade 2".

Chez les dames, la liste comprendra 12 tenniswomen figurant entre la 1ère et la 15ème places au classement national de cette discipline sportive, outre les 4 qualifiées à la demi-finale de la catégorie "Grade 2".