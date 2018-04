Taylor Swift reprend “September”

La chanteuse américaine Taylor Swift a dévoilé deux nouvelles versions de deux titres bien connus : "Delicate" et le tube planétaire "September" du célébrissime groupe Earth, Wind and Fire.

L'interprète de "Shake It Off" donne une nouvelle allure, plus country, au morceau bien connu des amateurs des années 1970 "September" d'Earth, Wind and Fire.

Le morceau a été enregistré à Nashville dans les studios de la Tracking Room dans le cadre des "Spotify Singles".

Taylor Swift a aussi enregistré une autre version de son single "Delicate", issu de son dernier album "Reputation". Celui-ci est sorti en novembre 2017.