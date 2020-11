Taylor Swift rafle la mise aux American Music Awards

Taylor Swift demeure la star la plus récompensée de l'histoire aux American Music Awards grâce à trois nouveaux trophées qu'elle pourra ajouter à sa très grande collection. L'interprète de "the 1" a effectivement été nommée artiste de l'année, remportant également le prix d'artiste féminine favorite, et celui du meilleur clip pour "Cardigan". Elle monte ainsi au nombre incroyable de 32 victoires aux American Music Awards en moins de vingt ans de carrière. Au cours d'une vidéo enregistrée pour l'occasion, la star a déclaré: "La raison pour laquelle je ne suis pas présente ce soir, c'est parce que je suis en train de réenregistrer mes anciennes chansons. Donc ça a vraiment été une expérience géniale et j'ai hâte que vous les entendiez."



Taylor a choisi de réenregistrer ses anciens morceaux suite à une longue lutte judiciaire contre son précédent manager Scooter Braun, lequel détient légalementses anciens albums et les a récemment vendus à une compagnie privée. Quant au reste de la cérémonie, Justin Bieber a remporté le trophée d'artiste masculin préféré du public, ainsi que celui de meilleure collaboration de l'année pourson featuring avec le duo country Dan + Shay "10,000 Hours". The Weeknd a également raflé trois récompenses, dominant ainsi les catégoriessoul etR&B grâce à son dernier album "After Hours".



Au cours de ces 48ème American Music Awards, Doja Cat a aussi remporté le trophée demeilleure nouvelle artiste de l'année, tandis que le groupe de K-pop BTS est sorti vainqueur de la catégorie "meilleur duo/groupe pop/rock". Harry Styles a raflé le prix du meilleur album pop/rock de l'année pour "Fine Line", tandis que Dua Lipa a gagné celui de la meilleure chanson pop/rock grâce à son tube "Don't Start Now"