Taylor Swift numéro un du Billboard US

L'interprète de "Look what you made me do" reste toujours et encore en tête des charts amércains avec son dernier album "Reputation" qui garde précieusement la tête du Billboard 200 Albums Chart.

Le site précise qu'en 2017, seuls quatre autres albums sont restés trois semaines ou plus, numéro un de ce classement : "Reputation" de Taylor Swift, "DAMN." de Kendrick Lamar, "More Life" de Drake et "Starboy" de The Weekend.

Pour établir ses classements, Billboard combine la vente d'albums traditionnels, le "track equivalent album" (un album comptabilisé pour dix titres achetés) ainsi que le "streaming equivalent album" (un album comptabilisé pour 1.500 titres streamés).

La semaine dernière, la chanteuse avait enfin mis son album sur les plateformes de streaming. En 2014, Swift avait refusé de mettre en streaming sur Spotify son album "1989".

Elle avait ensuite décidé de laisser l'opus en écoute chez Apple, en échange d'une importante rétribution.