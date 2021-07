Taylor Swift ne chôme pas

Taylor Swift n'a pas fini de nous replonger dans le passé. Après la sortie de Fearless (Taylor's version) en avril, qui reprenait les titres de son Fearless de 2008, la chanteuse a annoncé le prochain album qui va avoir droit à un réenregistrement complet. Il s'agit de Red, son quatrième opus sorti en 2012, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires et certifié quadruple disque de platine aux Etats-Unis.



La chanteuse s'est en effet engagée à réenregistrer ses six premiers albums, sortis entre 2006 et 2017, à la suite d'un conflit avec son ancien producteur. Scooter Braun, propriétaire des droits de ses albums, avait décidé de céder les précieux enregistrements à une entreprise, pour une somme estimée à plus de 300 millions de dollars, sans que la jeune américaine ne soit prévenue. «C'est la seconde fois que ma musique a été vendue sans que je sois au courant», avait-elle déploré sur Twitter.



Taylor Swift avait annoncé qu'elle allait tous les réenregistrer, un exercice «passionnant et créatif», selon ses dires sur les réseaux sociaux. Chose promise, chose faite: moins de cinq mois après cette annonce, l'interprète de Shake it off sortait une nouvelle version de Fearless, son deuxième album studio sorti en 2008, renommé pour l'occasion Fearless (Taylor's version). Un réenregistrement bien reçu par la critique et le public, qui s'est classé numéro 1 aux Etats-Unis et dans de nombreux pays anglo-saxons.



Et c'est désormais l'album Red, sorti en 2012, qui va avoir le droit à une remise au goût du jour. Sur Instagram, un long texte accompagne une photo de Taylor Swift affublée d'un béret rouge et d'une bague avec écrit «Red» à l'intérieur. Elle y dévoile la date de sortie, à savoir le 19 novembre. «Musicalement et lyriquement, Red ressemblait à une personne au cœur brisé. C'était un peu partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui, d'une manière ou d'une autre, se rejoignent à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage, et torturé par les souvenirs du passé», détaille-t-elle sous la photographie.



Immense succès grâce à We are never getting back together, ou encore I knew you were trouble, l'album Red s'était facilement hissé en première position du Billboard aux Etats-Unis. Taylor Swift avait réalisé le second meilleur démarrage pour une artiste féminine.



Dans cette nouvelle version, les fans retrouveront les seize titres de la version originale et les quelques autres titres de la version Deluxe, mais également d'autres morceaux totalement inédits: «Ce sera la première fois que vous entendrez les 30 chansons qui étaient destinées à aller sur Red. Et hey, l'une d'entre elles dure même 10 minutes», a confié la chanteuse dans son post Instagram.