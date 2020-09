Taylor Swift égalise un record détenu par Whitney Houston

Taylor Swift est à une semaine de devenir la reine des charts albums américains, en égalant le record de Whitney Houston. L’album Folklore de la popstar est pour la sixième semaine en tête du Billboard 200, ce qui en fait le premier album à être resté aussi longtemps en tête du classement en près de quatre ans et donne à Taylor Swift 46 semaines de domination des charts, réparties sur sept albums. Ce résultat égalise le record de Whitney Houston, et permet à la reine de la folk de prendre de l’avance sur sa consœur britannique Adele, qui a passé un total de 34 semaines en numéro un. Les Beatles restent les détenteurs du record du plus grand nombre de semaines en tête, avec 132 semaines, réparties sur 19 albums. Dans le reste du classement de la semaine dernière, on retrouve le rappeur décédé Pop Smoke, avec son album posthume Shoot for the Stars Aim for the Moon, et une autre star du rap décédée, Juice WRLD, avec Legends Never Die, qui reste à la troisième place. Les rockeurs de Metallica ont fait un gros démarrage avec leur album live S&M2 (avec l’orchestre symphonique de San Francisco), qui s’impose à la quatrième place et donne au groupe son 11e top 10 du Billboard 200. Ils deviennent également le premier groupe à avoir au moins un album dans le top 10 pour chacune des cinq dernières décennies.