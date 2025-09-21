Taux directeur de BAM : 51% des investisseurs financiers s'attendent à un statu quo

Le conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), qui tiendra mardi prochain sa troisième réunion trimestrielle, devrait maintenir inchangé le taux directeur (TD), prévoient 51% des investisseurs financiers sondés par Attijari Global Research (AGR).



"Lors de notre dernière enquête du mois de septembre 2025, nous avons recensé les anticipations des investisseurs financiers quant à l'évolution du Taux Directeur de Bank Al-Maghrib et ce, en marge de sa 3ème réunion de politique monétaire du 23 septembre 2025.



Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 45 acteurs considérés parmi les plus influents du marché financier. Au terme de ce sondage, le consensus du marché ressort mitigé mais penche légèrement en faveur d'une stabilité du TD de Bank Al-Maghrib", indique AGR dans un récent "Research Report - Strategy".



Sur la base des réponses obtenues, la probabilité d'un statu quo du TD s'établit à 51% lors de cette édition contre 43% pour une baisse de -25 points de base (pbs), précise la même source, ajoutant que la probabilité d'une diminution de -50 pbs du taux est de 2%, rapporte la MAP.



A l'analyse des réponses obtenues par catégorie d'investisseurs, AGR relève que les institutionnels locaux accordent une probabilité de 65% pour le scénario d'un maintien du TD inchangé, contre une probabilité de 35% pour une baisse de -25 pbs.



Pour leur part, les acteurs de référence accordent une probabilité de 58% pour le scénario d'un statu quo du TD, contre une probabilité de 22% pour une baisse de -25 pbs.

Les investisseurs étrangers sont quasi-unanimes quant au scénario d'une baisse de -25 pbs du TD avec une probabilité de 86%, contre 14% pour le statu quo.



Concernant les personnes physiques, elles estiment à 36% la probabilité d'un statu quo du TD, contre une probabilité de 64% pour une baisse du TD de -25 pbs.