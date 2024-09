Tanjazz: Les Gipsy Kings en totale osmose avec le public

Les Gipsy Kings ont, le temps d'un concert, bien porté leur nom de “Kings”, par leur talent, l’authenticité de leur répertoire et surtout la parfaite osmose qu'ils ont pu créer, vendredi soir, avec les festivaliers de Tanjazz.



Une musique populaire, des mélodies envoûtantes et une rythmique à couper le souffle partagées avec un public acquis, et la magie s'est vite opérée, métamorphosant le Palais des institutions italiennes de Tanger en un lieu de communion et de bonheur, lors de cette 22ème édition du festival.



Dès l'interprétation des premières notes musicales, ces génies de la guitare et de la mélodie ont créé une atmosphère festive qui a propulsé le public dans un univers musical magique et envoûtant.



Avec “Volare”, “Djobi, Djoba”, “Bamboleo”, ou encore “Un Amor”, le chanteur du groupe Nicolas Reyes a puisé allègrement dans le répertoire des Gipsy Kings, pour offrir au public une expérience unique et immersive, mélangeant rythmes de rumba flamenca, de pop et de ballades.



De sa voix chaude et rauque, particulièrement reconnaissable, Nicolas Reyes a également rendu hommage à l’artiste grecque Demis Roussos, décédé en 2015, en interprétant une reprise de sa chanson “Mourir auprès de mon amour”.



Dans un espace ouvert archi-comble, la voix de Nicolas Reyes s'est souvent confondue avec celle d'un public chauffé à blanc par l’ambiance brûlante et la musique exubérante des “Kings”, qui n'a laissé personne indifférent.



Le groupe a également interprété une version acoustique des plus réussies de la chanson “Tamally Ma'ak” d’Amr Diab, avant de finir en beauté avec leur tube à succès “A Mi Manera”, une version espagnole de la célèbre chanson “Comme d'habitude” de Claude François.

Dans cette ambiance électrique, Nicolas Reyes n’a pas hésité à interagir avec les festivaliers, scandant son amour pour le Maroc et promettant de revenir à la rencontre du public marocain.



Les Gipsy Kings, icônes de la rumba flamenca, ont enchanté le monde avec leur fusion unique de flamenco, pop et rumba catalane, devenant des ambassadeurs mondiaux du rythme et de la joie.



Le groupe fait partie des têtes d’affiche de cette 22ème édition de Tanjazz, qui se poursuit jusqu’au 22 septembre au Palais des institutions italiennes de Tanger, avec plusieurs concerts de jazz old-school et de swing.



En parallèle, une scène publique accueillera de grands noms de la scène marocaine, tels que Hamid El Kasri. Des habitués du festival comme Gnawa Express et Hoba Hoba Spirit seront également de la partie, offrant un mélange unique entre tradition et modernité.

Le festival se tient aussi dans les rues de la ville du Détroit, avec une fanfare traversant les rues de Tanger, de la Kasbah au Grand Socco, et qui devait continuer d’animer la ville tout au long du festival.