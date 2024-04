Tanger abrite un séminaire sur la décarbonation des flux logistiques Maroc-UE

Un séminaire sous le thème "La décarbonation des flux logistiques Maroc-UE via le Détroit de Gibraltar" a été organisé, jeudi à Tanger, en présence des différents acteurs nationaux et internationaux, publics et privés, du secteur de l’industrie, de la logistique et du commerce extérieur.



Organisé par la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et le Club des opérateurs économiques agréés du Maroc (OEA), ce séminaire a pour objectif de réunir les acteurs concernés par le secteur de la logistique, afin de débattre des solutions visant à réduire drastiquement l’empreinte carbone des transports et de la logistique, pour une transition écologique efficace.



A cet égard, les experts ont traité des moyens de financer et réussir cette transition écologique, à travers la décarbonation de la chaîne logistique.



Intervenant à cette occasion, le président du Club des OEA, El Mootamid Abbad Andaloussi, a souligné l'importance de se concentrer sur des aspects concrets et opérationnels dans le processus de décarbonation des entreprises, après avoir exploré les Green Skills dans le secteur de la logistique lors de la seconde édition de cette rencontre, mettant en avant le défi crucial que représente la décarbonation des flux logistiques entre le Maroc et l'Union européenne pour tous les acteurs du commerce extérieur marocain dans les années à venir.



Dans cette optique, les participants à cette rencontre aborderont plusieurs sujets, tels que le cadre normatif, les outils de calcul du bilan carbone, les mécanismes de financement et les bonnes pratiques pour un plan d'action de décarbonation efficace et qui sera mis en place dans un avenir proche, a-t-il enchaîné, relevant que le Club des OEA s'est engagé à soutenir plusieurs entreprises dans leurs efforts de décarbonation, en leur fournissant l'expertise nécessaire pour calculer leur bilan carbone et mettre en œuvre des plans d'action visant à réduire leur empreinte carbone.



De son côté, le directeur national des programmes d’appui aux entreprises au sein de la BERD, Ghassane Bouhia, a noté la nécessité de reconnaître l’importance de la décarbonation comme un impératif incontournable, dans un contexte de défis écologiques et économiques croissants, soulignant que le Maroc, fort de sa position stratégique sur les corridors méditerranéen, atlantique et africain, joue un rôle essentiel dans cette transition vers une économie plus durable et résiliente.



Ce séminaire, a-t-il poursuivi, représente également l’occasion d’échanger et de partager les meilleures pratiques et d'examiner des collaborations potentielles pour concrétiser la vision commune d’un avenir plus durable et plus prospère, relevant que les travaux de ce séminaire guideront les actions futures et contribueront à la réalisation de résultats tangibles pour les entreprises, les communautés et l’environnement.



Au programme de ce séminaire figurent plusieurs interventions d’experts nationaux et internationaux traitant des enjeux de la décarbonation des flux logistiques, de l’évaluation des émissions de carbone des flux logistiques, du plan d’action des opérateurs de la logistique et des mécanismes de financement de la transition verte.