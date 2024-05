Tanger: Plus de 245.000 nuitées touristiques au T1-2024

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah ont enregistré plus de 245.000 nuitées au premier trimestre 2024, a indiqué l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Ainsi, les établissements d’hébergement touristique à Tanger-Assilah ont enregistré 245.109 nuitées à fin mars dernier, contre plus de 303.000 nuitées durant la même période de l'année précédente, a précisé l'Observatoire, notant que le taux d'occupation ce ces établissements s'est établi à 33%, contre plus de 42% au premier trimestre 2023.



La destination de Tanger a pu conserver sa position en tant que quatrième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (2,15 millions de nuitées), Agadir (1,32 million de nuitées) et Casablanca (430.000 nuitées), tandis que Rabat est arrivée en cinquième position avec 186.000 nuitées.



Pour le seul mois de mars, les EHTC à Tanger-Assilah ont enregistré 69.784 nuitées, avec un taux d'occupation d'environ 35%.



Il est à noter que le Maroc a accueilli 3,92 millions de touristes au 1er trimestre 2024, soit une hausse de plus de 13% par rapport à la même période de 2023.