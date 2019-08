Tanger Med ambitionne de devenir "le phare de l'Afrique et de la Méditerranée"

Le journal italien Venerdì di Repubblica a mis en avant la portée mondiale du complexe portuaire Tanger Med qui "a l'ambition de se positionner en tant que plateforme centrale du trafic maritime Est-Ouest et Nord-Sud grâce à sa position géographique privilégiée". "En effet, environ 100.000 bateaux y passent par an, transportant 20% du commerce mondial", souligne l'auteur de l'article, relevant que cette importante infrastructure ambitionne de devenir "le phare de l'Afrique et de la Méditerranée".

Pour le journal, rapporte la MAP, cette nouvelle plate-forme portuaire conforte la vocation de la ville de Tanger en tant que creuset des civilisations et hub économique "desservi par un réseau de transport comprenant, outre les autoroutes, des lignes ferroviaires à haute vitesse reliant la ville du Détroit à la capitale Rabat et à l'autre pôle de développement du Royaume, la légendaire Casablanca".

Venerdì di Repubblica qui rappelle l'inauguration du port Tanger Med par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui a représenté S.M le Roi Mohammed VI à cet événement d'envergure, indique que 8 milliards d'euros ont été investis dans ce projet pour le hisser de la 83ème à la 17ème place dans le classement des ports les plus importants au monde.

A l'échelle africaine, Tanger Med a dépassé, en termes de capacité, ses deux principaux concurrents: Port Said sur le Canal de Suez en Egypte, et Durban dans la lointaine Afrique du Sud, fait constater le journal, notant que cette performance a été rendue possible après l'achèvement des travaux des troisième et quatrième terminaux à conteneurs.

La publication indique, dans ce sens, que plusieurs grandes entreprises (Moller-Maersk, Renaut Nissan, Bosch, Magneti, Adidas...) ont choisi Tanger comme lieu stratégique de développement de leurs activités et se sont installées dans la zone portuaire avant même les opérations d'élargissement supplémentaires.

Connecté avec 186 ports de 77 pays, Tanger Med est doté d'une capacité de 9 millions containers par an, un million de véhicules, 7 millions de passagers et 700 mille camions, rappelle le journal.