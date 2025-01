Tan-Tan: Clôture du championnat international de pétanque

Les compétitions de la première édition du championnat international de pétanque « Open du Sahara » ont pris fin dimanche dans la ville d'El Ouateya (province de Tan-Tan).



Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par l'association du club des jeunes d’El Ouateya de pétanque sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de pétanque, a vu la participation de joueurs représentant des clubs du Maroc, de France, de Belgique, du Sénégal, de Mauritanie et d'Algérie.



Les joueurs marocains ont réussi à remporter toutes les compétitions de ce championnat.

A l'issue de cette manifestation, des prix ont été remis aux gagnants et un hommage a été rendu à plusieurs personnalités sportives pour leur contribution au développement de la pétanque au niveau local et national.



Le président de l'association du club des jeunes d’El Ouateya de pétanque, Salek Abd Rabbo a déclaré à la MAP que la première édition du championnat international de pétanque a connu un grand succès en termes de participation et d'organisation, soulignant que toutes les compétitions de ce championnat ont été remportées par les joueurs marocains.



M. Abd Rabbo, qui préside la Ligue de Sous Sahara de pétanque, a ajouté que les prochaines éditions de ce championnat seront marquées par la participation de grands noms de ce sport.