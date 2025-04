Tamwilcom : Un volume de financements de plus de 47,5 MMDH en 2024

L’activité globale de Tamwilcom a permis de mobiliser un volume de financements de plus de 47,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, au titre de plus de 82.200 opérations, pour un montant d’engagements s’élevant à 28 MMDH.



L'activité a évolué positivement par rapport à l'année précédente, affichant un taux de croissance de 6% (hors garantie des Entreprises et Etablissements Publics), indique un communiqué de Tamwilcom publié à l’issue de la tenue, récemment à Rabat, de son 10è conseil d’administration, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.



Et de noter que l'activité globale de l’institution a dépassé les objectifs fixés au titre du budget 2024, affichant un taux de réalisation de 109%, soulignant que ces résultats témoignent de la dynamique positive de Tamwilcom, principalement en matière de soutien au financement des entreprises privées, qui concentrent 94% du volume des interventions en 2024, avec une orientation marquée vers les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).



Grâce à son activité centrale de garantie générique, l’établissement a permis la mobilisation d’un volume de crédits de 41,3 MMDH en faveur des TPME, pour un volume d’engagements de 23,4 MMDH, dénotant ainsi d’une progression de 8% par rapport à l’année précédente, fait savoir la même source.



Et de souligner que 89% de l’activité de garantie a bénéficié aux micros et très petites entreprises (TPE), illustrant clairement l’engagement de Tamwilcom envers ce segment prioritaire, rapporte la MAP.



L’activité de la fenêtre participative Daama Tamwil a également montré une dynamique continue, enregistrant à nouveau une croissance à deux chiffres avec une augmentation de 15% en 2024 par rapport à l’exercice précédent.



L’intervention de Daama Tamwil a permis de couvrir 681 millions de dirhams (MDH) de financements bancaires participatifs, pour un volume d’engagements de 379 MDH.

Les travaux de cette réunion ont essentiellement porté sur l’examen du rapport de gestion au titre de l’exercice 2024, mettant en lumière l’impact significatif de l’intervention de Tamwilcom sur le financement des entreprises et des particuliers.



Au cours de cette réunion, le Conseil d’administration a approuvé les états financiers de Tamwilcom pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Pour cette période, le Produit Net Bancaire (PNB) a atteint à 807 MDH, tandis que le Résultat Net s’est établi à 386 MDH.