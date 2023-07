Takashi Shinozuka, ancien ambassadeur japonais: Un Discours Royal impressionnant et adapté à l'ère post-Covid

Takashi Shinozuka, ancien ambassadeur japonais, a salué, dimanche, le Discours adressé, samedi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, le qualifiant de Discours «impressionnant» et «adapté à l'ère post-Covid».



«Le Discours Royal a été un discours impressionnant et adapté à l'ère post-Covid», a déclaré à la MAP M. Shinozuka, soulignant que le Souverain a envoyé des messages importants aussi bien sur le plan national, économique que diplomatique.



« Les Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont toujours impressionné par la hauteur de vues du Souverain, Sa clairvoyance, Sa fermeté et aussi Sa Haute sollicitude à l'égard de Son peuple» a encore dit l’ancien ambassadeur. «Si nous ne sommes plus aujourd’hui sous la menace de la pandémie, nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis, et le sérieux s'impose effectivement comme mot d'ordre », a dit M. Shinozuka, soulignant que le Maroc dispose de nombreux atouts pour relever les défis, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi.

« Je suis convaincu que le Royaume est capable d’aller de l'avant », a-t-il dit.



Revenant sur la portée économique du Discours du Souverain, l’ancien ambassadeur japonais a relevé que le Maroc a toujours attaché une grande importance au développement notamment de l'hydrogène vert. «Je suis très impressionné de voir cette stratégie en train de se concrétiser», a-t-il dit, émettant le souhait de voir des entreprises japonaises s'impliquer dans ce domaine. Mettant en avant l’accent placé dans le discours Royal sur les concepts du «sérieux» et du «dévouement» dans le travail pour relever les défis, M. Shinozuka a noté qu’il s’agit d’«un message très important et très fort».



«Pour réaliser une société forte dans un Etat fort, l'une des grandes lignes directrices du nouveau modèle de développement, il est indispensable que tout un chacun s'y mette sérieusement là où il est», a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc, une nation connue pour sa perspicacité, «sait faire les choses à terme quand il le faut, et les appels Royaux ont toujours été suivis ».



Et l’ancien ambassadeur nippon de souligner l’attachement immuable de Sa Majesté le Roi aux relations historiques et civilisationnelles avec l'Algérie. « Sa Majesté le Roi a toujours tendu la main, et j'espère que ce geste de bonne volonté pourra aboutir à des résultats concrets, car un Maghreb solidaire serait un pôle de stabilité et de prospérité», a dit M.



Shinozuka, rendant également hommage au Souverain, Président du Comité Al-Quds, pour Son soutien constant et indéfectible à la question palestinienne et à la paix au Moyen-Orient.