Taekwondo: Participation du Maroc aux 20èmes Championnats d'Afrique du 4 au 6 novembre à Abidjan

L'équipe nationale de taekwondo prend part, du 4 au 6 novembre courant, aux 20èmes Championnats d'Afrique de la discipline, qui se tiendront dans la capitale ivoirienne, Abidjan.



Chez les dames, le Maroc sera représenté par Soukaina Sahib (-46 kg), Salma Mourino (-49 kg), Oumaima El Bouchti (-53 kg), Meryem Nemss (-57 kg), Meryem Khoulal (-62 kg), Safia Salih (-67 kg), Oumaima Boumeh (-73 kg) et Fatima Zahra Abou Fares (+73 kg), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo,



Pour ce qui est des hommes, les couleurs nationales seront défendues par Hatim Ourahou (-54 kg), Hamza Bensaid (-58 kg), Abdelbasset Wasfi (-63 kg), Abdelhamid Abdouni (-68 kg), Haitham Zaghouti (-74 kg), Youssef Bouatris (-80 kg), Soufiane El Assabi (-87 kg) et Ayoub El Bassel (+87 kg), selon la même source.



Lors de cette compétition continentale, la délégation marocaine sera présidée par Hassan Ismaili qui sera accompagné des cadres techniques Mustapha El Amrani, Badr Ismaili, Hakima El Meslahy et Faouzi Rachidi.



En prévision de leur participation à ces Championnats d'Afrique, les membres de l'équipe nationale de taekwondo ont effectué un stage de préparation à huis clos au Centre national des sports Moulay Rachid à Maâmoura.



Le Maroc sera également représenté lors de cette compétition continentale par les arbitres internationaux Tarek Benradi, Mustapha El Assri, Kamal Naoufal et Badr Gaidi.