Tableau relevé à la 14ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté

La 14-ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, 5-ème étape du circuit "Premier League", qui se tiendra du 6 au 8 avril prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaîtra la participation de 72 pays avec une présence distinguée de plusieurs champions mondiaux.

Le Maroc constitue le seul pays africain ayant l'honneur d'abriter le "Premier League" compte tenu du niveau d'organisation dont il a fait preuve lors des éditions précédentes aussi bien technique que de gestion, a indiqué le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), Ahmed Zahnouni, lors d'un point de presse tenu, mardi à Rabat, dans le but de jeter la lumière sur cette manifestation internationale.

M. Zahnouni a également affirmé que la Fédération internationale adopte des critères strictes et précis dans la désignation du pays organisateur du "Premier League", y compris les pays qui l'ont abrité auparavant, soulignant que le retrait de cette désignation est toujours possible en cas de non-respect du cahier des charges, tel que fut le cas pour des pays de renommée internationale.

Cette édition connaîtra la participation de 600 karatékas parmi les 50 premiers au niveau international, a t-il encore relevé, précisant que les cinq étapes du Premier League qui sont organisées en France, aux Pays-Bas, aux Emirats arabes unis, en Allemagne, outre le Maroc, constitue l'une des meilleures compétitions internationales de karaté, soit l'une des plus importantes compétitions qualifiantes aux Jeux olympiques (JO).

De son côté, l’entraîneur de l'équipe nationale de Karaté, Salaheddine Mesnaoui, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que les compétitions du "Premier League" seront une occasion pour gagner des points, en vue de se qualifier aux JO prévus à Tokyo en 2020 et une opportunité devant l'équipe nationale pour décrocher des médailles, après avoir remporté 17 médailles dans le "Premier League 2017".

L'équipe nationale participera avec un groupe composé de 14 membres, dont des champions classés en tête d'affiche internationale dans plusieurs séries, tels que Ameknassi Abdesslam (catégorie de -60 kg), Ayoub Zakaria (- 67 kg), Mohamed El Hani et Sanae Akelmam (kata), ainsi que l'équipe de kata ayant arraché plusieurs médailles d'or en 2017.

Pour sa part, le karatéka marocain Amknassi Abdessalam, ayant remporté la médaille de bronze dans les compétitions de "Premier League" à Roterdam, a dévoilé, dans une déclaration similaire, son intention de décrocher la médaille d'or dans cette compétition afin de se préparer au mieux pour les JO.

La 14-ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté connaîtra la participation des meilleurs champions classés en tête d'affiche internationale, notamment l’Azerbaïdjanais Aghayev Rafayel (-75kg), suivi de son compatriote Mamayev Aykhan (-84 kg) et de l'Allemand Horne Jonathan (+84 kg) .

Dans la catégorie féminine, cette édition sera marquée par la participation de l'espagnole, Sandra Sanchez Jaime (kata), la Turque Serap Ozcelik Arapoglu (-50kg), l’Ukrainienne Anzhelika Terliuga (-55Kg), la Chinoise Xiaoyvan Yin (-60kg), la Suisse Quirici Elena (-68Kg) et la Slovaque Tatarova Dominika (+68kg). Le programme de cette édition comprend les compétitions éliminatoires le 6 et le 7 avril prochain, alors que les compétitions finales auront lieu le 08 avril.