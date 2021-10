TIBU Maroc ou l'ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique

Présente et active à travers le Maroc depuis déjà une dizaine d’années, TIBU Maroc se veut une ONG innovante et pionnière, qui se fixe pour ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique, à la faveur de l'éducation et de l'insertion des jeunes et des femmes.



En effet, cette organisation fondée et dirigée par le jeune entrepreneur Mohamed Amine Zariat, n’a plus à démontrer son utilité d’intérêt public et l’importance de l’action qu’elle mène sur le terrain. C’est ainsi que son plan d’action 2022-2025 prévoit une série de programmes pionniers et structurants, incluant plusieurs pays africains.



Assurant déjà une large présence au niveau national dans plus de 18 villes et 12 régions du Royaume, TIBU Maroc innove par ses programmes éducatifs, de promotion de l’emploi et d’habilitation des jeunes et des femmes par le sport, explique son président dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu M24. Revenant sur le bilan de cette ONG au cours de ses dix années d’existence au Maroc, Mohamed Amine Zariat précise qu’elle a pu créer 24 centres d’éducation par le sport qui bénéficient à des milliers de jeunes, dont 88% récoltent aujourd’hui d’excellents résultats scolaires, avec un pourcentage nul de déperdition scolaire.



"En partenariat avec le ministère de l'Education nationale, Tibu Maroc a également lancé des programmes d’écoles de la deuxième chance, qui dispensent des formations techniques et en langues pour les jeunes afin de leur faciliter l’accès au marché de l’emploi", relève-t-il. "Aujourd’hui, nous comptons des jeunes qui ont réussi à accéder au marché de l’emploi ou qui ont pu se former et lancer leurs propres petites entreprises dans le domaine du sport", assure-t-il.



Evoquant les nouveaux programmes de TIBU Maroc au titre de la période 2021-2025, M.Zariat explique que plusieurs centres d’éducation par le sport seront ouverts dans les provinces du Sud du Royaume, outre la collaboration et le partenariat avec plusieurs associations locales opérant au niveau des quartiers et des villages, l’objectif étant de perfectionner leur modèle d’action et de recourir au sport comme moyen de santé, d’amélioration de l’éducation, et l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable (ODD).



En effet, TIBU Maroc considère que la contribution à la réalisation de ces objectifs, fixés par les Nations unies dans le cadre de l’agenda 2030, représente une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21è siècle.



En outre, le plan d’action 2022-2025 de TIBU Maroc englobe une série de "programmes pionniers et structurants, incluant plusieurs pays africains".



Ces programmes, précise son président, portent notamment sur l’organisation de la semaine de l'entrepreneuriat mondial par le sport (Global Sports Entrepreneurship week, 11-14 novembre 2021), les "Ecoles de la 2ème chance – Nouvelle génération – Orientée métiers du sport", le déploiement des centres d’éducation par le sport et l’inauguration de nouveaux centres, et le lancement d’initiatives axées sur les filles et les femmes dans le sport, outre l’incubateur axé sur l’éducation et la santé par le sport au profit des associations.



"Notre organisation est engagée plus que jamais à la contribution et à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, et à l’Agenda 2063 relatif à l’Afrique. L’édification d’un continent fort par sa jeunesse requiert l’affleurement des modèles d’intervention innovants, réalistes et à fort impact", soutient dans ce sens Mohamed Amine Zariat. "Au sein de TIBU, nous croyons très fort à la force du sport comme outil qui apporte des solutions à des enjeux sociaux importants dans le continent", assure son président.



Et d’expliquer à cet égard que la vision de l’organisation place les jeunes filles, les migrants, les réfugiés, les personnes à mobilité réduite, les jeunes sans emploi et les femmes au premier plan, avec pour ambition de "faire émerger une génération épanouie, brillante et capable d’évoluer face à la complexité des défis du 21è siècle". Des objectifs ambitieux, mais bien à la portée de cette organisation pionnière !