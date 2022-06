Le symposium national sur l’avenir du rugby au Maroc, tenu mercredi à Rabat, à l’initiative de Rugby Maroc think-tank (RMTT), a été marqué par un débat démocratique et ouvert, a indiqué le président d’honneur de Rugby Afrique, Aziz Bougja.



Il y a eu un débat démocratique et ouvert autour des thèmes programmés, ce qui a permis aux participants d’avoir des idées claires pour l’avenir du rugby marocain, a affirmé M. Bougja dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, au terme de cet événement.



Dans ce sens, il a relevé "beaucoup de positivité", notamment, poursuit-il, le fait de réunir la grande famille du rugby national autour de thèmes qui étaient extrêmement intéressants et qui ont touché le rugby scolaire, le rugby féminin, le rugby universitaire et le cadre juridique et la gouvernance.



Concernant la contribution de ce symposium au développement du rugby national, M. Bougja a indiqué: “Nous avons trouvé aujourd’hui un cadre grâce à d’éminents intervenants qui ont éclairé le débat et apporté des contributions et des recommandations pour le futur du rugby national”.



C’est une première étape, mais une étape importante et réalisée avec succès, a-t-il souligné, ajoutant que la seconde étape sera la mise en application des conclusions, tout en souhaitant que le rugby national retrouve son éclat d'antan.



Ce conclave, qui visait à trouver des solutions durables à la crise que traverse le rugby au Maroc, a servi de tribune pour débattre des possibilités de développement de la balle ovale nationale, des modalités de son organisation et sa projection dans l’avenir.



Il aspirait, selon les organisateurs, à "refuser les calculs étroits, l’antagonisation des acteurs ou les polémiques stériles. Il s’agit, en effet, de mettre le rugby et son avenir au centre des réflexions".



Les thématiques abordées lors de ce symposium, marqué par la participation d'un parterre d'anciens joueurs, dirigeants et amoureux du rugby, étaient liées aux perspectives du rugby à XV, le rugby féminin, le rugby à VII, le rugby scolaire, le rugby universitaire et le cadre juridique pour la pratique de ce sport.



Il s'agissait de dégager des axes d’avenir par la réflexion, la force de proposition et la création d’une dynamique de changement et de réformes. L’objectif étant l’éclosion d’un groupe de réflexion légitime, inclusif et ouvert sur toutes les régions.



Au terme de ce symposium, lecture a été donnée au message de fidélité et de loyalisme adressé par les participants à S.M le Roi que Dieu L'assiste.