Sur proposition de l'ancien athlète marocain Hicham El Guerrouj : World Athletics crée un fonds pour soutenir les athlètes en difficulté

World Athletics (WA) a lancé mardi, sur proposition de l'ancien athlète marocain Hicham El Guerrouj, un fonds de 500.000 dollars US, pour soutenir les athlètes professionnels qui rencontrent des difficultés financières en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Lancé en partenariat avec la Fondation internationale d’athlétisme (IAF), le fonds sera utilisé pour aider les athlètes qui ont perdu la majorité de leurs revenus au cours des derniers mois à cause de la suspension des compétitions internationales pour lutter contre la propagation du Covid-19, a affirmé le président de WA et de l’IAF, Sebastian Coe, qui a salué la proposition de Hicham El Guerrouj de soutenir ces athlètes dans cette conjoncture difficile.

Le groupe de travail multi-régional d’experts comptera, outre Hicham El Guerrouj, champion olympique et recordman du monde du 1.500m, Katerina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche (représentant la Commission des athlètes de WA), Sunil Sabharwal (Comité d’audit) et Abby Hoffman, membres du Bureau exécutif de WA, ancienne Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

Dans une déclaration à la MAP, Hicham El Guerrouj a indiqué que sa proposition de créer un fonds pour soutenir les athlètes touchés par la pandémie du nouveau coronavirus est une "initiative de solidarité avec la famille mondiale d'athlétisme". Mettant en avant la force de cette grande famille qui réside dans la solidarité entre ses différentes composantes en toute circonstance, le champion olympique et champion du monde marocain a souligné que l'idée de créer ce fonds est intervenue suite à la conjoncture exceptionnelle et difficile que traverse le monde en raison de la propagation du Covid-19 qui a frappé de plein fouet toutes les disciplines sportives. Le monde mène aujourd'hui une guerre acharnée contre cette épidémie, qui a donné lieu à des répercussions économiques et sociales notamment sur les athlètes, a soutenu Hicham El Guerrouj, ajoutant qu'il était nécessaire, dans ce sens, de lancer une initiative humanitaire et solidaire en faveur de ces sportifs. El Guerrouj, sacré trois fois de suite meilleur sportif du monde dans le domaine de l'athlétisme (2001, 2002, 2003), a expliqué que les athlètes ne sont pas les seules personnes impactées par la suspension de toutes les activités sportives, notant que leurs familles et leur entourage notamment les entraîneurs et les kinésithérapeutes sont également touchés.

La proposition a été très bien accueillie par Sebastian Coe et le président d'honneur de la Fondation internationale d'athlétisme, SAS le Prince Albert II de Monaco, a fait savoir le recordman, saluant cette initiative humanitaire en faveur des athlètes touchés par cette crise.

M. Coe présidera cette semaine une réunion avec un groupe de travail multirégional d’experts afin d'établir un plan d’attribution et de distribution des subventions aux athlètes et examiner d’autres moyens d’alimenter le fonds de soutien. La Fondation internationale d’athlétisme a alloué des fonds puisés dans ses budgets 2020 et 2021 pour aider les athlètes en difficulté à travers ce dispositif.