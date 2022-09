Supercoupe d'Afrique-2022 : La Renaissance de Berkane réussit un triplé historique

Abdelhak Benchikha : La Supercoupe entre la RSB et le WAC reflète la réputation du football marocain



Le match de la Supercoupe disputé samedi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah entre la RS Berkane et le Wydad de Casablanca a reflété la réputation du football marocain, a affirmé l’entraîneur de la RSB, Abdelhak Benchikha, exprimant sa joie de remporter ce titre.



S’exprimant en conférence de presse d’après-match, Benchikha a souligné que «nous sommes heureux de ce sacre. Le match a été à la hauteur de la réputation du football marocain et du championnat national», ajoutant que «nous avons joué contre une équipe forte et expérimentée».



Il a précisé que «nous avons senti le poids du Wydad dans le jeu et on a essayé de défaire sa tactique. Mes joueurs ont fait un grand match et je les remercie pour leur combativité».



Concernant ses objectifs avec la RS Berkane qui a remporté trois titres au cours de cette saison, Benchikha a relevé qu’«il est difficile de prévoir l'avenir, mais il y a une volonté d'être parmi les premiers en championnat. Nous avons encore du travail devant nous, mais je sens que je suis au bon endroit actuellement». «Nous sommes convaincus que nous pouvons concourir, mais il y a des équipes fortes et de haut niveau en championnat, ce qui implique que nous devons travailler dur», a-t-il conclu.



La Supercoupe est le troisième titre décroché par la RS Berkane cette saison, après la Coupe de la Confédération africaine et la Coupe du Trône.



Le Wydad doit apprendre les leçons qui s ’imposent de sa défaite



Le Wydad de Casablanca doit apprendre les leçons qui s’imposent de sa défaite en Supercoupe face à la Renaissance de Berkane, a indiqué samedi à Rabat l’entraîneur du club casablancais, Houcine Ammouta. S’exprimant en conférence de presse d’après-match, Ammouta a relevé que « ce match est à oublier et les joueurs sont appelés à faire plus d’efforts prochainement pour assurer au Wydad la position qu’il mérite».



«Malheureusement, nous avons perdu notre concentration face aux occasions créées par la Renaissance de Berkane qui a réussi à les transformer en buts», a-t-il expliqué, ajoutant que «certains joueurs qui pouvaient donner une consistance au jeu de l’équipe au niveau défensif et offensif n’étaient pas encore prêts».



Selon lui, l’arrivée tardive de joueurs nouvellement recrutés au sein du groupe a affecté la performance du Wydad, précisant que « nous avons commis des erreurs qu’on pouvait éviter». Le technicien marocain a relevé que le WAC a créé plusieurs occasions qui n’ont pas été concrétisées en buts, soulignant que les lacunes de l’équipe nécessiteront un peu plus de temps pour être comblées.