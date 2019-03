Super Coupe d’Afrique : Tous les espoirs sont permis pour le Raja face à l’Espérance

La capitale qatarie, Doha, abritera la rencontre entre le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2018, l'Espérance de Tunis et le Raja Casablanca du Maroc, champion de la Coupe des Confédérations de la CAF 2018, pour la première fois hors du continent.

Il s’agit de la 27e édition de la Super Coupe de la Confédération africaine de football, qui se joue tous les ans depuis sa création en 1992. Voici quelques statistiques :

Le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF a remporté 19 des 20 dernières éditions de la Super Coupe de la CAF – la seule exception étant le club de Fès qui l’avait emportée aux tirs au but face à l’Espérance en 2012.

L’Espérance de Tunis va disputer sa 4e Super Coupe – l’emportant en 1995 et s’inclinant les 2 autres fois en 1999 et 2012.

Le Raja Casablanca va disputer sa 3e Super Coupe – en s’imposant en 2000 et en s’inclinant en 1998.

Le joueur de l’Espérance de Tunis Anice Badri a marqué 8 buts en Ligue des champions de la CAF 2018 (qualifications incluses), c’est plus que tout autre joueur.

Le joueur du Raja Casablanca Mahmoud Benhalib a inscrit 12 buts en Coupe de la Confédération de la CAF 2018 (qualifications incluses), plus que tout autre joueur.

Moine Chaabani, ancien joueur de l’Espérance cherche son deuxième trophée en tant qu’entraîneur de son club d’enfance. Son homologue du Raja, le Français Patrice Carteron, est l’entraîneur qu’il a battu en novembre dernier pour remporter la Ligue des champions. Carter, alors entraîneur d’Ahly, a pris en charge Raja le mois dernier, succédant au vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF, l’Espagnol Juan Carlos Garrido.

Le match de la Super Coupe de la CAF 2019 entre l'Espérance et le Raja Casablanca sera le troisième rendez-vous entre une équipe tunisienne et une autre marocaine dans cette compétition. Chaque pays a gagné une fois, l’Etoile du Sahel battant Raja aux tirs au but en 1998, tandis que le Marocain Maghreb de Fès a battu l’Espérance de la même manière en 2012.