Super ! Et à tous les plans !

La 6ème Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, que vient d'organiser la ville de Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, était, et de l'avis de tous, une très belle fête de sport.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF), les autorités locales et les élus ont mis les petits plats dans les grands pour que cette grande manifestation sportive se passe dans les meilleures conditions et pour que les hôtes du Royaume soient mis dans les meilleures conditions de confort.

Infrastructures sportives modernes, réseau hôtelier offrant une grande capacité litière et liaisons aériennes avec les principales villes du Royaume: le choix porté donc par la FRMF pour organiser cette CAN à Laâyoune n'était pas fortuit.

Ainsi, les salles Hizam et Al Massira, qui ont accueilli les différents matches de cette coupe, comptent parmi les meilleurs au Maroc et en Afrique de l'avis même du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad qui s'est félicité de la qualité des infrastructures de la ville.

"Je suis vraiment impressionné", a-t-il témoigné lors d'une tournée d'inspection des infrastructures à quelques heures du début de la compétition.

Les joueurs des différentes sélections africaines, les dirigeants sportifs et les nombreux journalistes, marocains et étrangers, qui ont fait le déplacement à Laâyoune pour couvrir cet événement n'ont pas caché leur admiration en constatant la multitude de terrains de foot, de salles couvertes et autres équipements sportifs de dernière génération qui essaiment dans les différents quartiers de la capitale des provinces du Sud du Royaume.

Les dirigeants de la CAF, qui ont choisi Laâyoune pour l'accueil de cette Coupe, n'ont pas été déçus par le formidable travail abattu par les responsables de la FRMF, les autorités locales et les élus pour assurer une organisation professionnelle de cette grand-messe du futsal en Afrique.

Le président de la CAF, qui a tenu à assister aussi bien à la cérémonie d'ouverture qu'à la finale et la remise de la Coupe à l'équipe nationale marocaine, a exprimé ses remerciements aux autorités et aux responsables marocains pour la mobilisation des moyens nécessaires en vue de l'accueil et de la réussite de cette grande compétition africaine et pour l'édification des infrastructures nécessaires à même de promouvoir le football et le sport en général.

Une ambiance festive a prévalu dans les deux salles qui ont accueilli les matches de cette Coupe et qui étaient pleines à craquer surtout lors des matches joués par la sélection nationale.

Les Lions de l'Atlas ont été à la hauteur des attentes du public et mis du baume au cœur de tous les Marocains et les habitants de cette ville en particulier, en conservant le titre remporté triomphalement en 2016 en Afrique du Sud par leur victoire sur les Pharaons d'Egypte sur le score sans appel de 5/0.

Cerise sur le gâteau, l'équipe nationale, en plus du sacre continental, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de Futsal qui aura lieu du 12 septembre au 04 octobre 2020 en Lituanie.

"Laâyoune est entrée ce soir dans l'histoire, car c'est à cette ville qui nous est chère que le Maroc a remporté son deuxième titre continental d'affilée et c'est à partir de cette ville que l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde", s'est réjoui le sélectionneur national, Hicham Deguig qui n'a pas pu cacher son émotion après le sacre de ses poulains.

La remise du trophée au capitaine de l'équipe nationale par le président de la CAF, en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, du wali de la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, et du président de la FRMF, Faouzi Lekjaa, a constitué un moment inoubliable dans les annales du sport marocain et de l'histoire de cette ville.

La CAN 2020 de Futsal a été donc une opportunité pour montrer la toute-puissance et la capacité d'organisation de Laâyoune et de mettre cette ville du Sahara marocain sur la carte des grands événements sportifs à l’échelle continentale.

En attendant la Coupe d'Afrique de handball prévue en 2022 à ....Laâyoune!