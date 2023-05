Suivre notre conversation sur l'action climatique

Une fois de plus, les climatologues ont averti que le temps presse dans la course mondiale pour garder une longueur d'avance sur un changement climatique catastrophique. Alors que le Kenya et de nombreux autres pays du Sud pourraient jouer un rôle majeur dans la résolution du problème, il reste encore beaucoup à faire pour libérer ce potentiel.



L'an dernier à Berlin, le grand coureur de fond kenyan Eliud Kipchoge a battu le record du monde du marathon en 02:01:09 et en battant son précédent record de 30 secondes. Son succès a fait de lui une légende non seulement au Kenya mais dans le monde entier. Il offre une leçon utile pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le changement climatique. La stratégie gagnante de Kipchoge est enracinée dans la science de la course (ainsi que 120 miles de travail acharné chaque semaine), et notre propre approche de la crise climatique doit impliquer le même niveau d'engagement et de concentration.



Alors que les températures continuent d'augmenter et que les émissions montent en flèche, la planète continue également de battre de nouveaux records (dangereux). Mais avec détermination et suivi, nous pouvons - avec nos partenaires institutionnels et d'autres gouvernements - commencer à courir plus vite pour devancer la crise climatique. Le succès dépendra de l'observation des dernières avancées scientifiques et de la mobilisation d'un effort conjoint et généralisé des gouvernements et des citoyens.



En mars, les meilleurs experts mondiaux du climat et les gouvernements ont approuvé le dernier rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat . Une fois de plus, le message du GIEC était clair : les humains ont changé la planète de façon permanente, et le réchauffement climatique tue déjà des gens, détruit la nature et appauvrit le monde.



Bien que les pays africains aient le moins contribué au problème, ils supportent le plus gros des dégâts. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Afrique représente moins de 3 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie, et 600 millions d'Africains – un chiffre scandaleux – n'ont toujours pas accès à l'électricité.



Le changement climatique est un problème commun que la communauté mondiale doit résoudre en travaillant ensemble, en particulier compte tenu du fardeau disproportionné qui pèse sur ceux qui sont les moins responsables. Lors de sa récente visite au Kenya, le chancelier allemand Olaf Scholz et moi avons eu des entretiens sur les moyens de faire face à la crise climatique. Dans le cadre du partenariat Allemagne-Kenya pour le climat et le développement, nos deux pays se sont engagés à approfondir leur collaboration sur le développement résilient au changement climatique et les énergies renouvelables, notamment en soutenant la production d'hydrogène vert et l'agriculture durable.

Nous sommes aujourd'hui loin de limiter le réchauffement climatique à 1,5° Celsius voire 2°C, comme l'envisageait l'accord de Paris sur le climat. La crise climatique ne se résoudra pas d'elle-même. Au contraire, nous devons veiller à ce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) culminent avant 2025 au plus tard, puis diminuent d'au moins 43% d'ici 2030.

C'est l'année pour conduire cette transformation. La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de novembre à décembre (COP28) offre l'opportunité d'accélérer la transition énergétique, de dynamiser la croissance des énergies renouvelables et de s'engager à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles - à commencer par le charbon.

Le Kenya est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Nous produisons déjà 92% de notre électricité à partir de sources propres et nous nous sommes engagés à atteindre un réseau électrique 100% propre d'ici 2030. De même, les énergies renouvelables ont généré 46% de l'électricité allemande en 2022 et le gouvernement s'est engagé à porter ce chiffre à 80% d'ici 2030. Surtout, ces engagements garantiront non seulement une énergie propre et un environnement plus sûr ; ils créeront également des emplois, attireront des investissements et rendront nos économies plus sûres et résilientes face à la volatilité des prix du pétrole et du gaz.

Mais il est important que nous courions cette course en équipe. Selon l'AIE, le ratio mondial des investissements dans les énergies propres aux investissements dans les énergies sales doit être multiplié par six d'ici 2030 (de 1,5 à 9:1).

Grâce à un partenariat solide entre l'Afrique, l'Europe et le reste de la communauté internationale, le Kenya, avec ses ressources abondantes, peut apporter des contributions significatives à la décarbonisation et à la transition mondiale vers une économie nette zéro. Nous devons débloquer le financement et les investissements climatiques, afin de pouvoir exploiter notre potentiel de croissance économique verte. Mais pour ce faire, nous devrons réparer le système financier international actuel, qui s'est avéré inadéquat pour faire face équitablement aux crises mondiales multiformes, de la pandémie de Covid-19 et de l'urgence climatique au surendettement dans les pays du Sud.

Le sommet du mois prochain pour un nouveau pacte financier mondial , à Paris, offre à l'Europe l'occasion de galvaniser le soutien à la réforme du système financier international. La communauté internationale doit reconnaître notre potentiel pour aider à résoudre les problèmes mondiaux et prendre des mesures pour garantir des résultats gagnant-gagnant. Cela signifie fournir un accès à un financement abordable, adéquat et durable qui soit fourni en temps opportun.

Alors que nous réduisons les émissions, nous devons également préparer nos populations et nos systèmes de logement, d'agriculture et d'alimentation à la hausse des températures et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le respect de l'engagement de la COP26 de 2021 de doubler le financement mondial de l'adaptation au climat d'ici 2025 reste crucial pour la protection des personnes et de la nature. Le dernier rapport du GIEC est clair : le changement climatique et l'insuffisance des efforts d'adaptation et d'atténuation annulent les acquis du développement et compromettent la stabilité économique.



Mais nous devons également nous rappeler que l'adaptation a des limites et que le changement climatique menace déjà aujourd'hui la vie de millions de personnes. Comme le montre le GIEC, réduire les émissions de GES de 43 % au cours de cette décennie et stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 °C ou moins reste notre meilleure chance de maintenir le problème à une échelle gérable. Le sommet sur le climat du Kenya en septembre fournira une occasion clé de présenter l'engagement, le potentiel et les opportunités du continent pour faire face à la crise climatique. Nous avons besoin que tous les gouvernements interviennent et acceptent d'éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles. Nous avons besoin de réformes pour adapter nos institutions et nos systèmes financiers à leur objectif. Et nous devons prendre l'action climatique au sérieux. Selon les mots d'Eliud Kipchoge, la clé du succès est de « suivre votre discours ».



Par William Ruto

Président du Keny