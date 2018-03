Stromae chante dans le métro à New York mais les gens s’en fichent

Avec deux millions de places vendues pour sa tournée, trois millions d’albums écoulés, des millions de vues sur YouTube, Stromae est une incontournable célébrité dans le monde de la chanson francophone. Histoire qu’on ne soit pas les seuls à en profiter, l’interprète d’Alors on danse a décidé de s’attaquer aux States. Il bénéficie déjà d’une certaine reconnaissance là-bas, puisque Madonna, William ou encore Lorde ont envie de travailler avec lui.

Pour toucher le public américain, Stromae s’est rendu à New York pour présenter lui-même sa musique. Apparemment seul avec un caméraman (et on imagine qu’il a aussi un groupe électrogène pour brancher son synthé), il installe son petit barda sur Times Square, l'une des places les plus fréquentées de Manhattan, et se met à jouer les différentes pistes de Papaoutai pour un public absent. L’artiste a visiblement évité l’heure de pointe et forcément, les quelque 360 000 passants quotidiens étaient ailleurs.

Finalement, c’est dans le métro et sous les ponts de la ville qui ne dort jamais que Stromae va tenter de promouvoir sa musique, avec un succès populaire pas vraiment au rendez-vous. A le voir comme ça, on pense un peu au clip de Formidable où il avait l’air bourré en plein cœur de Bruxelles. Cette vidéo avait assuré au chanteur un super coup de projecteur. Les Américains sont beaucoup moins tolérants avec l’ivresse publique, alors on comprend qu’il y soit allé mollo sur la bibine, mais on retrouve quelques-unes des ficelles qui ont servi à faire son succès en Europe.