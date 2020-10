Sting va sortir un album de duos

Sting a révélé qu’il sortirait un nouvel album de duos lors de son apparition virtuelle dans The Tonight Show with Jimmy Fallon. Alors que les détails de ce disque restent encore secrets, la star de The Police a révélé qu’il y inclurait certains de ses duos précédents ainsi que des chansons récemment enregistrées, avec des artistes comme Melody Gardot, qui a récemment fait équipe avec lui pour son nouveau single Little Something, ainsi que le rappeur Gashi.



«Au fil des ans, j’ai enregistré beaucoup de duos avec des gens extraordinaires, comme Herbie Hancock, Eric Clapton, donc nous les avons rassemblés et on s’est dit : ‘’En fait, on devrait sortir ça”. Ils sont plutôt sympas, donc ça va être une surprise de Noël», a-t-il confié, avant d’aborder son duo avec le rappeur Gashi. «Apparemment, il a été beaucoup influencé par ma façon de chanter, par ma musique, a expliqué le chanteur de Message in a Bottle.



Il a écrit une chanson sur sa relation avec sa maman. Il m’a fait écouter cette chanson et j’ai pensé qu’elle serait un hit. J’ai dit que j’aimerais chanter dessus s’il le voulait. Il m’a invité à chanter avec lui et on en a fait un clip (...) Mais nous ne nous sommes pas encore rencontrés». La date de sortie exacte du prochain album de Sting n’a pas encore été annoncée.