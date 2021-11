Sting dévoile une étonnante anecdote sur son tube “Roxanne ”

Anne-Elisabeth Lemoine recevait une grande star de la chanson internationale ce jeudi 18 novembre dans "C à vous". En effet, Sting était l'invité de prestige du rendez-vous de France 5. Face à cet artiste à la voix magistrale et aux tubes intemporels, les chroniqueurs n'ont pas masqué leur admiration.



De son côté, Bertrand Chameroy est revenu sur "Roxanne", l'une des chansons les plus emblématiques de l'ex-leader du groupe Police. "Le titre fait référence à Roxanne de 'Cyrano de Bergerac' et si on écoute très attentivement le début de la chanson, on entend votre rire et un peu de piano", a commenté l'ex-acolyte de Cyril Hanouna.



La scène s'est déroulée lors de l'enregistrement de la partie chantée du titre, Sting venait alors de passer une nuit blanche et victime d'un coup de barre, il lui vient l'idée de s'asseoir quelques secondes. La suite, Sting la raconte : "Dans le studio derrière moi, il y avait un piano, je me suis assis sur le clavier et j'ai joué cet accord avec mon derrière et c'est l'empreinte qu'il reste sur l'album", s'est-il souvenu.