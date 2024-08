Stéphane Séjourné : Le président de la République a défini le cap et c’est aussi la conviction de la France

En soulignant que "le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, le président de la République M. Emmanuel Macron a défini le cap", a affirmé, mardi, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, notant qu’il s’agit "aussi de la conviction de la France".



"En ce jour particulier pour les Marocains, à l’occasion des vœux transmis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le président de la République a indiqué la direction qu’il souhaite projeter dans les relations avec le Maroc dans tous les domaines.



Il a également défini un cap sur la question du Sahara", a affirmé M. Séjourné, qui s’exprimait à l’occasion de la réception offerte par l’ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitail et l’ambassadeur du Royaume auprès de l’Unesco, Samir Addahre à l’occasion de la Fête du Trône.



"Le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont les mots du président de la République et c’est la conviction de la France", a relevé le chef de la diplomatie française.



"Ce cap est naturel avec la clarté et la constance de la position de la France", a dit M. Séjourné, notant que son pays "s’est toujours tenu du côté du Maroc face à cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume".



Ce cap est également naturel "parce qu’un consensus international est né depuis quelques années autour de cette question" et "parce que nous avons travaillé ensemble et nous continuerons à le faire pour réussir dans cette voie", a dit le ministre français.



"Nous appelons désormais à avancer sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine qui constitue désormais pour la France la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", a poursuivi M. Séjourné.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la diplomatie française a précisé que la France défendra cette position au niveau international.



"Il y a un consensus international qui se renforce sous l’impulsion du Maroc autour du plan d’autonomie. Il faut que la France accompagne également ce mouvement. Nous sommes disposés à œuvrer au niveau des instances multinationales pour porter la voie française sur la question du Sahara", a déclaré M. Séjourné.



Et d’ajouter que "la France a œuvré dans le sens de l’histoire. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre et elle sera pour les Marocains et les Français très prospère".