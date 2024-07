Stellantis: Visa de l'AMMC sur le prospectus préliminaire relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés

L’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC) annonce avoir avisé, mardi, le prospectus préliminaire relatif à l’augmentation du capital de la société "Stellantis" réservée aux salariés du groupe.



L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 14.000.000 actions, fait savoir l'AMMC dans un communiqué, notant que le prix de souscription sera fixé le 9 septembre 2024.



Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales : Fiat Chrysler Automobiles Morocco, Peugeot Citroen Ds Maroc, Italcar, Peugeot Citroen Automobiles Maroc et PSA Services Maroc, poursuit la même source. Le prospectus préliminaire est complété par le document d’informations clés du FCPE "International Stellantis" agréé par l’AMF sous le numéro 990000079499 et son règlement et le document d’informations clés du FCPE "Shares to win Relais 2024" agréé par l’AMF sous le numéro 990000136419 et son règlement.



Il s'agit aussi du rapport d’activité 2023 de Stellantis N.V. et du règlement du PIES (plan international d’épargne salariale) du groupe Stellantis mis en place le 02 janvier 2002, refondu le 29 novembre 2007 et mis à jour par son avenant du 26 mars 2024.



L’intégralité du prospectus préliminaire visé par l’AMMC ainsi que les documents précités sont disponibles aux sièges sociaux des sociétés mentionnées ci-dessus, à BMCI, ainsi que sur le site internet de "Stellantis" et celui de l'AMMC.