Stan Wawrinka et Roberto Carballés Baena en 8ème de finale

Les tennismen suisse Stanislas Wawrinka et espagnol Roberto Carballés Baena ont validé, mardi, leurs billets pour les huitièmes de finale de la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, qui se poursuit jusqu’au 07 avril au Royal Court Tennis de Marrakech (RTCMA).



Stan Wawrinka (82è mondial), vainqueur de 16 titres en simple sur le circuit ATP, dont trois tournois du Grand Chelem, a battu l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas (103è mondial) en deux sets (6-1, 6-4).

De son côté, le tenant du titre Roberto Carballés Baena (64è mondial) s’est qualifié suite au retrait de son adversaire l’Italien Matteo Gigante, au deuxième set (6-2, 2-0).



Le dernier tennisman arabe qui était encore engagé au tournoi, le Jordanien Abdullah Shelbayh (230è mondial), a été battu par l’Italien Flavio Cobolli (63è) en deux sets à 0 (6-1, 6-4).

Item pour le marocain Elliot Benchetrit éliminé lundi, aux 16ème de finale. Il

a été battu par Pavel Kotov (7/5, 6/3).



A noter que les quatre joueurs exemptés du premier tour, à savoir le Serbe Laslo Djere, 34è mondial et tête de série numéro 1 du tournoi, l’Autrichien Sebastian Ofner (47è mondial), le Britannique Daniel Evans (42è mondial) et l’Italien Lorenzo Sonego (61è mondial), devaient faire leur entrée en lice mercredi dans le cadre des 8ème de finale.



Le second tour du Grand Prix Hassan II s'annonce ainsi très disputé avec des rencontres au sommet, notamment celle devant opposer le Britannique Daniel Evans, tête de série numéro 3 du tournoi, au tenant du titre l’Espagnol Roberto Carballés Baena.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.



Voici, par ailleurs, les résultats complets des 16ème de finale :



- Pavel Kotov bat Elliot Benchetrit (MAR) (7/5, 6/3)

- Jaume Munar (ESP) bat Luca Van Assche (FRA) (7-6, 6-2)

- Mariano Navone (ARG) bat Aziz Dougaz (TUN) (6-3, 6-2)

- David Goffin (BEL) bat Arthur Rinderknech (FRA) (6-4, 6-4)

- Stanislas Wawrinka (SUI) bat Albert Ramos-Viñolas (ESP) (6-1, 6-4)

- Fabio Fognini (ITA) bat Hugo Gaston (FRA) (6-7, 6-1, 6-4)

- Aleksandar Vukic (AUS) bat Alexandre Müller (FRA) (6-3, 7-6)

- Sumit Nagal (INDE) bat Corentin Moutet (FRA) (4-6, 6-3, 6-2)

- Flavio Cobolli (ITA) bat Abdullah Shelbayh (JOR) (6-1, 6-4)

- Nicolas Moreno de Alboran (USA) bat Facundo Díaz Acosta (ARG) (6-4, 3-6, 6-3)

- Matteo Berrettini (ITA) bat Alexander Shevchenko (KAZ) (6-2, 6-1)

- Victoire de Roberto Carballés Baena (ESP) suite au retrait au deuxième set de Matteo Gigante (ITA) (6-2, 2-0).