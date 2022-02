Stage des U17 à Maâmora

L' équipe nationale des moins de 17 ans effectuera un stage de préparation du 14 au 28 février au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Ce stage, qui regroupera 27 joueurs, sert de préparation pour les prochaines échéances, poursuit la même source.



Voici la liste des joueurs convoqués: Aissout Souhail (FUS Rabat), Ennair Ayman (FUS Rabat), Sahib Salaheddine (AS FAR), Sadiki Imrane (AS FAR), Chalghmo Sifeddine (AS FAR), Maali Abdelhamid (Ittihad de Tanger), Belghouzil Taha (Académie Mohammed VI de football), El Oufir Hatim (Académie Mohammed VI de football), Chakir Adam (Académie Mohammed VI de football), Zahouani Fouad (Académie Mohammed VI de football), Hanin Adam (FUS Rabat), Ajlid Hamza (FUS Rabat), Benfayda Anouar (Chabab Mohammedia), Ait Boudlal Hamid (Académie Mohammed VI de football), Baalal Adam (Académie Mohammed VI de football), Kebdani Mohamed (AS FAR), Bekhti Ismael (AS FAR), Sabir Lotfi (Académie Mohammed VI de football), El Baitah Mohammed (Chabab Mohammedia), Boughizane Mouad (AS FAR), Khoutoune Mohammed (Académie Mohammed VI de football), Benhachoum Saad (Académie Mohammed VI de football), Samah Marouane (FUS Rabat), Bayad Rayan (Académie Mohammed VI de football), Berrib Hossam (Olympic de Safi), Louiz Reda (KAC Kénitra) et Rifai Said (Académie Mohammed VI de football).