Stage des U15 en stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football

La sélection nationale U15 effectue un stage de préparation du 18 au 27 août 2024 au Complexe Mohammed VI de football.

Pour ce rassemblement, le sélectionneur national, Achraf Hanzaz, a convoqué 37 joueurs:



Ci-après la liste des joueurs convoqués : Gadid Abdennoure, El Hilali Abdoullah, Achhab Saad,El Assadi Otmane, Belbachir Adam (ASFAR), Benzekri Haytam, Baqqoul Oussama, Amraoui Mohamed, Aït Brahim Reda, Mansour Mohamed, Ataima Hamza, Hammoumi Mohamed (CF Beni Mellal), Yaala Rayan, Saikouk Walid, Majdouli Wael, Chliali Hamza, Kariate Mohamed, Akoubri Zakaria et Monadi Soulaimane (FUS), Tahiri Aymen et Sekkak Hamza (RSD Berkane), Adraoui Mounir et Laafou Rayane (HUSA), Jabobker Youssef, Boulkamh Ammar et Ngou Brawm Salah (Raja), El Mouden Adnane (Stade Marocain), Zaitouni Adam et Adlan Mrini Issam (Alam Tanja), Amehmoul Mehdi (Prestigia FC), Ellaky Adam (WAC), Affas Bilal (DHJ), Rhardisse Mohammed (Wafa Fassi), Marzouk Mohammed (OCS), Rais Othmane (MAS), Elbouanani Mohamed (KACM) et Senhaji Rayan (Sans club)