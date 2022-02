Stage de l’EN de cyclisme

L’équipe nationale de cyclisme a entamé, un stage de préparation d’une durée d’un mois et demi à Antalya, en Turquie.



L'équipe nationale participera, au Grand Prix d'Alanya, qui fait partie de la Ligue européenne, en plus d'autres courses inscrites à l'agenda de l'Union cycliste internationale, a indiqué la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) dans un communiqué.



Ce stage vise à préparer les éléments nationaux pour les prochaines échéances, notamment les tours du Rwanda, du Bénin et du Mali et les Championnats d'Afrique de cyclisme sur route au Burkina Faso (22-27 mars) le but étant de décrocher un billet pour le championnat du monde qui se déroulera en Australie (18-25 septembre), a ajouté la FRMC.



Ce rassemblement vise également à préparer les éléments nationaux sélectionnés pour participer aux Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie (25 juin - 5 juillet) et aux Jeux de la solidarité islamique en Turquie (9-18 août).



La sélection nationale, qui a participé au Tour de Sharjah, est composée des coureurs Achraf Doghmi, A Hussein Sabahi, Nasreddine Maatougui, Adil Al Arbaoui, Mohammed Chaoui et Oussama Khafi.



Les coureurs Soleiman Minoual, Mustpha El Kihel et le sélectionneur national Mohcine Lehssaini rejoindront l’équipe nationale la semaine prochaine.