Stage de l’EN U23

L’équipe nationale des moins de 23 ans (U23) de football entrera en stage de préparation du 29 novembre au 5 décembre, au Complexe Mohammed VI de Maâmoura.



A cet effet, 24 joueurs ont été convoqués pour prendre part à cette concentration, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet.



Voici la liste des joueurs convoqués :

Houssein Rahimi (Raja Casablanca), Hamza Bouskal (Union Touarga), Taoufik Ben Tayeb (Académie Mohammed VI de football), Mohamed Jaouab (Académie Mohammed VI de football), Oussama Erraoui (FUS de Rabat), Achraf Ramzi (FUS de Rabat), Mehdi Moubarik (FUS de Rabat), Mountassir Lahtimi (FUS de Rabat), Mohamed Souboul (Raja Casablanca), Zakaria Driouech (Chabab Mohammedia), Réda Ezamrani (Kawkab Marrakech), Adil Tahif (Chabab Mohammedia), Abdellah Farah (Raja Casablanca), Mohamed Reda Asmama (Union Touargua), Ayoub Meliani (AS FAR), Bilal Oudghiri (Maghreb de Fès), Charaf Eddine Boulahroud (Chabab Mohammedia), Amine Souane (Mouloudia Oujda), Cheikhi Kouri (AS FAR), Abdallah Himoud (Wydad de Casablanca), Mehdi Dina (Olympic de Safi), Hamza Darii (Difaa El Jadida), Nizar Saaliti (Renaissance de Berkane) et Rachid Ghanimi (Rapide Oued Zem).