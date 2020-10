Sprint final vers le titre

Le Raja sera-t-il champion pour la douzième fois de son histoire en accueillant dimanche (19h) l’ASFAR de Rabat lors d’un clasico brûlant ? Le WAC, qui fait le voyage inverse pour affronter le FUS, croit-il encore en ses chances et à un faux pas de son meilleur ennemi ? La conquête du titre national de la saison 2019-2020, si longue et si particulière, représente à peu de choses près l’unique enjeu de la 30ème et dernière journée de la Botola Pro. N’en cherchez pas d’autres, puisque pour les relégations, la messe a été dite il y a quelques jours. Défait mercredi dans son antre par le Raja, l’Olympique Club de Khouribga a rejoint son voisin dans l’ascenseur, le Raja de Béni Mellal, direction l’étage inférieur.



Pour le suspense, il faudra donc scruter le haut du tableau, notamment le podium où il existe une seule certitude : le championnat se jouera entre le WAC (2ème avec 56 points) et le Raja (57 points). Malgré un parcours digne d’un champion, la Renaissance sportive de Berkane ne pourra passe mêler à la lutte pour la conquête du titre car, à trois points du leader, et même dans le meilleur des cas, c’est-à-dire, si le Raja et le WAC perdent, les hommes de Sektoui se retrouveront à égalité de points avec les Verts.Et comme le stipule le règlement de la FRMF «en cas d’égalité entre deux équipes, il est tenu compte, par ordre de priorité : du goal différence particulier des matches aller et retour, du nombre de victoires et du nombre de buts marqués».



Or, comme la différence particulière est nulle entre les deux équipes(2-2 à l’aller comme au retour), la RSB est exclue de la course au titre car elle a gagné moins de matchs(14 contre 16 pour le Raja ).En revanche, les Berkanis, assurés de disputer la prochaine édition de la Coupe de la Confédération, peuvent encore chiper la seconde place au WAC et composter leur billet pour la Ligue des champions en cas de défaite des Rouge et Blanc, qui n’ont que deux petites unités d’avance. Et même en cas d’égalité de points, la RSB prendrait l’avantage grâce à une différence de buts particulière favorable.



Un tel scénario serait un véritable cauchemar pour le Wydad de Casablanca. Mais ce ne sont que des projections.Le titre n’est pas encore perdu pour le peuple rouge.Par contre, la victoire est impérative, tout en espérant que le Raja se prenne les pieds dans le tapis. Puisqu’en cas d’égalité de points, le Raja a là aussi l’avantage. Verdict dimanche peu après 21 heures.



Chady Chaabi