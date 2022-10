Sport d'endurance: Tanger accueille le circuit Ironman 70.3

La ville de Tanger accueillera, le 30 octobre, le circuit Ironman 70.3, l'une des courses les plus prestigieuses au monde, avec la participation d'athlètes internationaux et marocains.



Pour cette première édition, quelque 1.000 athlètes, venus du monde entier sont attendus, parmi lesquels 350 athlètes marocains, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport d’endurance, indique un communiqué des organisateurs, notant que cette compétition devrait permettre à la ville de Tanger d’accueillir environ 4.000 touristes étrangers.



Au matin de la compétition, les athlètes s’élanceront dans la Méditerranée, depuis la splendide baie de Tanger, pour une boucle natation de 1,9 km et enchaîneront ensuite avec le parcours vélo de 90 km, l’un des plus rapides des circuits Ironman 70.3, passant par la corniche de Merkala et traversant l’exceptionnelle jonction entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique.



La course à pied de 21 km sera, quant à elle, organisée en circuit fermé le long de l'avenue Mohammed VI, passant par la Marina de Tanger jusqu'à Villa Harris, avec comme toile de fond la Marina. "Nous sommes très heureux d’organiser cette course emblématique à Tanger qui s’est imposée comme une évidence. Notre équipe travaille d'arrache-pied pour que nos athlètes vivent la meilleure expérience possible", a souligné le président de Wide Events, société organisatrice de l'événement, Sébastien Di Grazia, cité dans le communiqué.



M. Di Grazia a précisé que "la finishline prévue sur la presqu’île de Tanja Marina Bay, promet aux athlètes une arrivée triomphale et tout à fait spectaculaire", saluant le soutien apporté par les autorités locales, à leur tête la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Pour sa part, le directeur de la communication de l’Ironman 70.3 Tangier, Amine Kharat, a relevé que "ce circuit de rêve, entre Méditerranée et Atlantique offre la promesse d’une course exceptionnelle pour les athlètes", ajoutant: "C’est une occasion inédite de découvrir différemment la ville de Tanger et sa région".



L’Ironman 70.3 Tangier délivrera 45 places qualificatives pour le Championnat du monde Ironman 70.3 Lahti en Finlande, qui se tiendra les 26 et 27 août 2023.



Au programme de cette compétition figurent la course Lady’s Run de 5 km, réservée aux femmes à partir de 16 ans, et la course Ironkids de 800 à 1800m selon les tranches d’âges, réservée aux enfants de 7 à 14 ans.



Une boutique Ironman et des stands d’exposants professionnels du sport seront installés dans le "Village Expo", situé sur la marina de Tanger "Tanja Marina Bay".



Il est à noter que l’Ironman 70.3 est la moitié de la distance d’un Ironman full (226 km ou 140,6 miles). Cette compétition se pratique sur des distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, soit 113 km (70,3 miles, d'où sa dénomination).