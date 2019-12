Spécial fin d'année : Soufiane El Bakkali la confirmation

Le champion marocain Soufiane El Bakkali a pu sauver la face de l’athlétisme national lors des Mondiaux Doha. Après avoir remporté la médaille d’argent du 3000 m steeple aux championnats du monde 2017 à Londres, Soufiane El Bakkali a ajouté une autre titre à son palmarès en raflant le bronze à la faveur d’un chrono de 8mn 03sec 76. Sachant que la médaille d'or de cette épreuve a été remportée par le Kényan Conseslus Kipruto, auteur d'un chrono de 8min01sec36/100, qui a devancé l’Ethiopien Lamecha Girma, deuxième (8min03sec76/100).

Bakkali a un autre challenge à relever en 2020 et non des moindres : les Jeux olympiques de Tokyo où il aura à défier de nouveau les armadas kényane et éthiopienne. L’objectif est de faire mieux qu’à l’édition de Rio où il avait terminé aupied du podium.

Pour le directeur technique et responsable du programme de développement au sein de la Confédération africaine d'athlétisme, Aziz Daouda, Soufiane El Bakkali doit être encouragé et soutenu pour qu'il puisse signer de bons résultats aux prochains Olympiades.