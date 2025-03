Special Olympics : Le Maroc décroche quatre médailles dont deux en or aux Jeux mondiaux d’hiver de Turin

Le Maroc a décroché quatre médailles dont deux en or, une en argent et une en bronze, lors des Jeux mondiaux d’hiver Special Olympics, disputés du 8 au 15 mars dans la ville italienne de Turin.



En floorball féminin, le Maroc, représenté par huit athlètes venues de différentes associations du Royaume, a récolté l'or, brillant face à des équipes internationales redoutables, indique Special Olympics Maroc dans un communiqué.



L’équipe nationale féminine de floorball a réalisé un parcours remarquable, en signant une victoire convaincante contre Special Olympics Uruguay (6-2), avant de s’imposer contre l’Espagne (4-2), puis face aux Etats-Unis sur un score sans appel (6-0), affichant ainsi une défense solide et une attaque percutante.



Les Marocaines ont ensuite enchaîné avec une nouvelle victoire face à la Mongolie (5-0), confirmant leur excellente dynamique. En demi-finale, elles retrouvent l’Espagne et l’emportent brillamment (5-0), avant d’affronter une nouvelle fois l’Uruguay en finale et s’imposer par 4-1.



Ces performances sont le fruit d’un travail acharné et d’une préparation rigoureuse, mettant en lumière le talent, la discipline et la détermination des athlètes marocaines, précise la même source, ajoutant que grâce à leur engagement, elles ont su inscrire leurs noms parmi les équipes les plus performantes de ces Jeux et démontrer que le sport peut être un puissant vecteur d’inclusion et d’excellence.



En danse sportive, le Maroc a brillé grâce à Nouhaila Qallouche et Sif Eddine Bougrine de l’association AMSAT Rabat. Leur prestation a marqué l’histoire du Maroc aux Jeux mondiaux d’hiver, illustrant à la fois leur talent et la montée en puissance de la danse sportive au sein de Special Olympics Maroc.



En solo, Sif Eddine Bougrine a décroché la médaille d’or, tandis que Nouhaila Qallouche a remporté la médaille d’argent, offrant ainsi au Maroc une reconnaissance internationale dans cette discipline.



En arts du spectacle traditionnels mixtes, ils ont pris part à une compétition de haut niveau réunissant quatre nations. Leur parfaite synchronisation et leur maîtrise technique ont été largement saluées, reflétant le potentiel prometteur de la danse sportive au Maroc. Grâce à cette performance, ils décrochent une médaille de bronze, confirmant la progression et le rayonnement grandissant de la discipline sur la scène internationale.



"Nos athlètes ont démontré un engagement sans faille, une détermination exemplaire et un talent remarquable, portant haut les couleurs du Maroc sur la scène internationale. Ce n’est qu’un début, et nous continuerons à œuvrer pour offrir encore plus d’opportunités aux athlètes en situation de handicap mental afin qu’ils puissent s’exprimer, se surpasser et inspirer le monde", a souligné la directrice nationale de Special Olympics Maroc, Mme Zaineb Larhrib, citée dans le communiqué.



Au-delà des performances sportives, la participation du Maroc aux Jeux mondiaux d’hiver de Turin 2025, qui a réuni 1500 athlètes issus de 100 pays, marque une étape clé dans la promotion du sport inclusif, renforçant ainsi la mission de Special Olympics Maroc de valoriser les capacités des athlètes en situation de handicap mental. Ce succès illustre également l’importance de la vision nationale en faveur de l’inclusion et de l’épanouissement par le sport, précise Special Olympics Maroc.